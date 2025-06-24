Силовики проводят рейд на рынке «Сибирский балаган»
В Нижневартовске силовики устроили профилактический рейд на рынке «Сибирский балаган». На месте выявляют нелегальных мигрантов. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД.
«Идут профилактические мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Результаты рейда пока неизвестны.
Происходящее на рынке попало на фото. На кадрах видно, как авто силовиков окружили выезды с локации.
Силовики окружили выезды с локации
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