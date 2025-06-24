24 июня 2025

Силовики устроили облаву на старейшем рынке Нижневартовска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики проводят рейд на рынке «Сибирский балаган»
Силовики проводят рейд на рынке «Сибирский балаган» Фото:

В Нижневартовске силовики устроили профилактический рейд на рынке «Сибирский балаган». На месте выявляют нелегальных мигрантов. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД.

«Идут профилактические мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Результаты рейда пока неизвестны.

Происходящее на рынке попало на фото. На кадрах видно, как авто силовиков окружили выезды с локации.

Силовики окружили выезды с локации
Силовики окружили выезды с локации
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске силовики устроили профилактический рейд на рынке «Сибирский балаган». На месте выявляют нелегальных мигрантов. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД. «Идут профилактические мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Результаты рейда пока неизвестны. Происходящее на рынке попало на фото. На кадрах видно, как авто силовиков окружили выезды с локации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...