Мизулина сообщила о задержании мужчин, нападавших на девушек в Москве по заданию «секс-коуча»

Мужчины, домогавшиеся до девушек в Москве по заданию «секс-коуча», были задержаны. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«По моей информации, ряд мужчин, которые нападали на девушек в Москве, были задержаны. Если их отправят за это хотя бы на 15 суток за решетку, уже хорошо», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
В Симферополе зафиксированы аналогичные случаи, сообщила Мизулина. Она призвала пострадавших активно обращаться в правоохранительные органы, используя онлайн-сервисы в случае отказа в приеме заявлений.
Ранее сообщалось, что ряд жительниц Москвы обратились с жалобами на случаи домогательств со стороны незнакомцев на улице. По их словам, мужчины прикасались к ним, снимали происходящее на видео и предлагали пройти вместе в туалет. Отмечается, что данные действия осуществлялись по указанию так называемых инфокоучей. Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи Виталий Милонов охарактеризовал такое поведение как недопустимое и предложил направлять организаторов подобных «уроков» на принудительное лечение.
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