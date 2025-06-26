26 июня 2025

Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Венгрия заблокировала начало переговоров о приеме Украины в ЕС
Венгрия заблокировала начало переговоров о приеме Украины в ЕС Фото:

Венгрия заблокировала принятие итогового заявления саммита Европейского союза по Украине, ключевым пунктом которого была поддержка начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом свидетельствует официальное сообщение Европейского совета, опубликованное по итогам обсуждения украинского вопроса.

«Проект итогового заявления твердо поддержали 26 [из 27] стран ЕС. Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече [в октябре]», — сказано в документе, передает ТАСС. Отмечается, что вслед за этим Совет обнародовал неутвержденный проект итогового заявления, в котором содержится призыв к Совету ЕС на уровне министров «предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия». Эта формулировка фактически давала старт официальным переговорам о приеме Украины в европейское сообщество.

Венгрия ранее неоднократно выступала против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, опасаясь, что это приведет к усилению противостояния с Россией. Премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не поддержит членство Украины, чтобы избежать открытия нового восточного фронта. Украина подала, заявку на вступление в ЕС в 2022 году и с тех пор сохраняет курс на евроинтеграцию, закрепленный в конституции после событий Евромайдана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгрия заблокировала принятие итогового заявления саммита Европейского союза по Украине, ключевым пунктом которого была поддержка начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом свидетельствует официальное сообщение Европейского совета, опубликованное по итогам обсуждения украинского вопроса. «Проект итогового заявления твердо поддержали 26 [из 27] стран ЕС. Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече [в октябре]», — сказано в документе, передает ТАСС. Отмечается, что вслед за этим Совет обнародовал неутвержденный проект итогового заявления, в котором содержится призыв к Совету ЕС на уровне министров «предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия». Эта формулировка фактически давала старт официальным переговорам о приеме Украины в европейское сообщество. Венгрия ранее неоднократно выступала против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, опасаясь, что это приведет к усилению противостояния с Россией. Премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не поддержит членство Украины, чтобы избежать открытия нового восточного фронта. Украина подала, заявку на вступление в ЕС в 2022 году и с тех пор сохраняет курс на евроинтеграцию, закрепленный в конституции после событий Евромайдана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...