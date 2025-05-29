«Мы хотим мира»: Орбан воспротивился принятию Украины в Евросоюз

Орбан: принятие Украины в ЕС равно открытию восточного фронта против России
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Орбан выступил против вступления Украины в ЕС
Орбан выступил против вступления Украины в ЕС Фото:

Вступление Украины в Европейский союз приведет к открытию восточного фронта против России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы хотим мира. Мы не хотим открытия нового Восточного фронта, поэтому нам не нужно принимать Украину в ЕС», — отметил Орбан на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Его слова приводит РИА Новости.

В октябре 2023 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее вступления в НАТО из-за угрозы безопасности. Он подчеркнул, что в экономическом сотрудничестве с ЕС Россия не видит угроз и не считает нужным обсуждать это.

Украина заявила о своей европейской ориентации еще в 1990-х, а после Евромайдана 2014 года страна закрепила курс на евроинтеграцию в конституции. В 2022 году Киев подал заявку на членство в ЕС и стал официальным кандидатом. 

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Вступление Украины в Европейский союз приведет к открытию восточного фронта против России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы хотим мира. Мы не хотим открытия нового Восточного фронта, поэтому нам не нужно принимать Украину в ЕС», — отметил Орбан на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Его слова приводит РИА Новости. В октябре 2023 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее вступления в НАТО из-за угрозы безопасности. Он подчеркнул, что в экономическом сотрудничестве с ЕС Россия не видит угроз и не считает нужным обсуждать это. Украина заявила о своей европейской ориентации еще в 1990-х, а после Евромайдана 2014 года страна закрепила курс на евроинтеграцию в конституции. В 2022 году Киев подал заявку на членство в ЕС и стал официальным кандидатом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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