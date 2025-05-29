«Мы хотим мира»: Орбан воспротивился принятию Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Европейский союз приведет к открытию восточного фронта против России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы хотим мира. Мы не хотим открытия нового Восточного фронта, поэтому нам не нужно принимать Украину в ЕС», — отметил Орбан на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Его слова приводит РИА Новости.
В октябре 2023 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее вступления в НАТО из-за угрозы безопасности. Он подчеркнул, что в экономическом сотрудничестве с ЕС Россия не видит угроз и не считает нужным обсуждать это.
Украина заявила о своей европейской ориентации еще в 1990-х, а после Евромайдана 2014 года страна закрепила курс на евроинтеграцию в конституции. В 2022 году Киев подал заявку на членство в ЕС и стал официальным кандидатом.
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