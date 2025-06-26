26 июня 2025

Частный дом вспыхнул в Екатеринбурге, погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь едва не распространился на соседние здания
Огонь едва не распространился на соседние здания Фото:

В Екатеринбурге при пожаре в СНТ «Уктус 1» погиб человек. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

Возгорание произошло на участке №22 на улице Базальтовая в районе трех часов ночи. «СНТ „Уктус 1“, труп», — поделился собеседник.

Огонь охватил частный дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 13 спасателей.

Место пожара
Место пожара
Фото:

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В Екатеринбурге при пожаре в СНТ «Уктус 1» погиб человек. Об этом URA.RU рассказал очевидец. Возгорание произошло на участке №22 на улице Базальтовая в районе трех часов ночи. «СНТ „Уктус 1“, труп», — поделился собеседник. Огонь охватил частный дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 13 спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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