Огонь едва не распространился на соседние здания
В Екатеринбурге при пожаре в СНТ «Уктус 1» погиб человек. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
Возгорание произошло на участке №22 на улице Базальтовая в районе трех часов ночи. «СНТ „Уктус 1“, труп», — поделился собеседник.
Огонь охватил частный дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 13 спасателей.
Место пожара
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