Свердловский замгубернатора Савинова спела на «Ночи музыки». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Савинова поднялась на сцену не одна
Татьяна Савинова поднялась на сцену не одна Фото:

Замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова стала хедлайнером VIP-площадки музыкального фестиваля «Ночь музыки». Она вышла на сцену «Синара-Центра», передает корреспондент URA.RU.

Ее выступление агентство анонсировало 25 июня. Савинова исполнила песню «Белла чао», в переводе — «Прощай, красавица». Это народная итальянская песня, которую пели участники сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны. Вышла не одна — с двумя певицами на подпевке.

«Я проснулся сегодня рано, О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао, в нашем лагере в лесу. Смело в горы иду высо?ко… Горных там цветов нарву… Шлю Отчизне букет огромный, о, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Свою родину люблю», — спела Савинова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова стала хедлайнером VIP-площадки музыкального фестиваля «Ночь музыки». Она вышла на сцену «Синара-Центра», передает корреспондент URA.RU. Ее выступление агентство анонсировало 25 июня. Савинова исполнила песню «Белла чао», в переводе — «Прощай, красавица». Это народная итальянская песня, которую пели участники сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны. Вышла не одна — с двумя певицами на подпевке. «Я проснулся сегодня рано, О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао, в нашем лагере в лесу. Смело в горы иду высо?ко… Горных там цветов нарву… Шлю Отчизне букет огромный, о, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Свою родину люблю», — спела Савинова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...