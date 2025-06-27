Замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова стала хедлайнером VIP-площадки музыкального фестиваля «Ночь музыки». Она вышла на сцену «Синара-Центра», передает корреспондент URA.RU.
Ее выступление агентство анонсировало 25 июня. Савинова исполнила песню «Белла чао», в переводе — «Прощай, красавица». Это народная итальянская песня, которую пели участники сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны. Вышла не одна — с двумя певицами на подпевке.
«Я проснулся сегодня рано, О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао, в нашем лагере в лесу. Смело в горы иду высо?ко… Горных там цветов нарву… Шлю Отчизне букет огромный, о, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Свою родину люблю», — спела Савинова.
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