Замгубернатора споет на VIP-площадке «Ночи музыки» — в компании министра и врача

Хэдлайнером VIP-площадки фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет «социальный» замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова. Помимо нее на сцену выйдут министр соцполитики Андрей Злоказов и замминистра культуры Роман Дорохин — бессменные участники фестиваля, а также врач, директор зоопарка и несколько чиновников. Список выступающих URA.RU показали в пресс-службе «Ночи музыки».
Из замов губернатора должны были выступать либо Савинова, либо ее «цифровой» коллега Дмитрий Ионин. Но последний, по данным агентства, петь отказался — лишь выступит с приветственным словом. Для Савиновой амплуа артистки не ново — в Оренбуржье, где она шесть лет занимала аналогичную должность, чиновница не только пела, но и играла в театре, выступала на льду. А на День Победы 9 мая в Екатеринбурге она станцевала вальс.
Среди выступающих помимо нее, Злоказова и Дорохина главврач горбольницы №1 в Нижнем Тагиле Александр Павловских, директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина, замглавы Академического района Елена Орехова, начальник отдела культуры, образования и молодежной политики Академа Александр Соколов, представители предприятий и коммерческих компаний. Тема площадки посвящена Году защитника Отечества, поэтому репертуар выступающих соответствующий, добавил один из осведомленных собеседников.
«Ночь музыки» состоится уже 27 июня. В городе будет работать более ста музыкальных площадок. Среди хедлайнеров — SQWOZ BAB, группа AY YOLA, «АК-47», Niletto и другие звезды шоу-бизнеса. VIP традиционно соберутся на площадке в «Синара-Центре». Вся информация о музыкантах и сценах, где они выступят, — в материале URA.RU.
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