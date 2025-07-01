В Екатеринбурге избрали меру пресечения двум уроженцам Азербайджана, которых вместе с соотечественниками обвиняют в серии убийств прошлых лет. Поддержать их прибыли азербайджанские дипломаты, передает корреспондент URA.RU.
К 12 часам у Ленинского райсуда столпились несколько групп — близкие пришли поддержать Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева. По версии следствия, они входили в состав этнической группировки, которая может быть причастна к убийству торговца Юниса Пашаева в 2001-м, покушению на Фехруза Ш. в 2010-м и расправе над Икромом Гаджиевым в 2011 году. Мотив преступлений — передел сфер влияния в бизнесе — озвучивала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Среди группы поддержки особо выделялся (был самым общительным) лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлински. По слухам, его якобы тоже доставляли на допрос 27 июня — в день, когда прошла масштабная операция по задержанию соотечественников. Сам Шихлински эти сведения в беседе с URA.RU опровергал. Рядом с ним были дипломаты и представители азербайджанской прессы.
Первым в суд завели Бакира. 29 июня ему продлили срок предварительного задержания. Сегодня суд поместил его под стражу до 19 июля. «Салам, держим», — подбадривали его близкие. Он попросил привезти ему в СИЗО обезболивающее и другие медикаменты (у него проблемы со здоровьем).
Следом меру пресечения избрали Гянджиеву — аналогичный арест. Дипломатов, ожидающих итог по нему, было в разы меньше. Не было и Шихлински.
Близкие расплакались, когда увидели, как Гянджиева ведут в наручниках. «Ахлиман — человечище. Он добрый, никогда никого в обиду не даст. У него дети есть, старший учится, а младший играет в футбол», — описали его друзья. По их словам, Ахлиман якобы никак не связан с семьей Сафаровых. «Хорошие люди всегда страдают», — сказал Гянджиев им.
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