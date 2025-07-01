01 июля 2025

Губернатор Текслер вручил челябинским спасателям беспилотники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны помогут спасателям в работе
Дроны помогут спасателям в работе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил сотрудникам Поисково-спасательной службы (ПСС) региона новую технику, в том числе шесть беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. 

«Текслер с рабочей поездкой посетил ПСС региона, где передал спасателям новую технику. Это три мотовездехода, четыре снегохода, два автомобиля повышенной проходимости, шесть беспилотников, четыре лодки с моторами, прицепы для лодок и квадроциклов, а также спасательные жилеты, защитные костюмы и спасательные щиты», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. 

ПСС играет ключевую роль в обеспечении безопасности жителей области. К тому же в Челябинской области активно развивается туризм, а успех спасательных операций часто зависит от наличия современной техники, пояснил Текслер. «Спектр работы ПСС очень широк, это и защита граждан в рамках любых чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенных, природных, поиск на разных ландшафтах. Успех спасательных операций во многом зависит от готовности сотрудников и современной функциональной техники», — отметил губернатор. 

Также в этом году планируется создание взрывотехнической группы для ослабления льда во время паводка на базе ПСС региона. «Мы всегда привлекали военных, но понимаем, что у военных сейчас много своих задач», — сказал Текслер.

ПСС была создана в Челябинской области в 1993 году. За время работы удалось спасти более 14 тысяч человек. Штат службы сейчас насчитывает 197 сотрудников. За последние годы для службы закуплено свыше 35 единиц автотранспорта и порядка 350 единиц оборудования. 

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил сотрудникам Поисково-спасательной службы (ПСС) региона новую технику, в том числе шесть беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.  «Текслер с рабочей поездкой посетил ПСС региона, где передал спасателям новую технику. Это три мотовездехода, четыре снегохода, два автомобиля повышенной проходимости, шесть беспилотников, четыре лодки с моторами, прицепы для лодок и квадроциклов, а также спасательные жилеты, защитные костюмы и спасательные щиты», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.  ПСС играет ключевую роль в обеспечении безопасности жителей области. К тому же в Челябинской области активно развивается туризм, а успех спасательных операций часто зависит от наличия современной техники, пояснил Текслер. «Спектр работы ПСС очень широк, это и защита граждан в рамках любых чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенных, природных, поиск на разных ландшафтах. Успех спасательных операций во многом зависит от готовности сотрудников и современной функциональной техники», — отметил губернатор.  Также в этом году планируется создание взрывотехнической группы для ослабления льда во время паводка на базе ПСС региона. «Мы всегда привлекали военных, но понимаем, что у военных сейчас много своих задач», — сказал Текслер. ПСС была создана в Челябинской области в 1993 году. За время работы удалось спасти более 14 тысяч человек. Штат службы сейчас насчитывает 197 сотрудников. За последние годы для службы закуплено свыше 35 единиц автотранспорта и порядка 350 единиц оборудования. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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