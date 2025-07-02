Набиуллина призналась, что происходит с российской экономикой

Замедление темпов роста экономики в России становится неизбежным после стремительного подъема в последние годы. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет», — рассказала глава ЦБ в ходе Финансового конгресса Банка России. Ее цитирует агентство РИА Новости. Набиуллина отметила, что ранее экономика России в основном реагировала на внешние шоки и практически не сталкивалась с циклическим перегревом. Он впервые начал проявляться в 2007 году, но был остановлен мировым кризисом.
В настоящее время страна проходит через фазу циклического перегрева и последующего охлаждения. Кроме того, Набиуллина заявила, что впереди возможны нестабильные периоды, однако это открывает новые возможности для роста. По ее словам, структурные изменения в экономике происходят быстрее ожиданий.
Также Набиуллина заявила, что инфляция снижается быстрее ожиданий, однако ее уровень все еще превышает целевой как в годовом выражении, так и по текущим темпам. По словам главы ЦБ, напряженность на рынке труда уменьшается, хотя дефицит кадров сохраняется.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал текущую экономическую ситуацию в России «идеальным штормом». Он подчеркнул, что из-за высоких реальных ставок бизнес откладывает инвестиции, что может негативно сказаться на росте экономики, передает «Национальная служба новостей».
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