Набиуллина призналась, что происходит с российской экономикой

Набиуллина: замедление экономики России неизбежно
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Набиуллина отметила, что Россия проходит через фазу циклического перегрева и последующего охлаждения
Набиуллина отметила, что Россия проходит через фазу циклического перегрева и последующего охлаждения Фото:

Замедление темпов роста экономики в России становится неизбежным после стремительного подъема в последние годы. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет», — рассказала глава ЦБ в ходе Финансового конгресса Банка России. Ее цитирует агентство РИА Новости. Набиуллина отметила, что ранее экономика России в основном реагировала на внешние шоки и практически не сталкивалась с циклическим перегревом. Он впервые начал проявляться в 2007 году, но был остановлен мировым кризисом.

В настоящее время страна проходит через фазу циклического перегрева и последующего охлаждения. Кроме того, Набиуллина заявила, что впереди возможны нестабильные периоды, однако это открывает новые возможности для роста. По ее словам, структурные изменения в экономике происходят быстрее ожиданий.

Также Набиуллина заявила, что инфляция снижается быстрее ожиданий, однако ее уровень все еще превышает целевой как в годовом выражении, так и по текущим темпам. По словам главы ЦБ, напряженность на рынке труда уменьшается, хотя дефицит кадров сохраняется.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал текущую экономическую ситуацию в России «идеальным штормом». Он подчеркнул, что из-за высоких реальных ставок бизнес откладывает инвестиции, что может негативно сказаться на росте экономики, передает «Национальная служба новостей».

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Замедление темпов роста экономики в России становится неизбежным после стремительного подъема в последние годы. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет», — рассказала глава ЦБ в ходе Финансового конгресса Банка России. Ее цитирует агентство РИА Новости. Набиуллина отметила, что ранее экономика России в основном реагировала на внешние шоки и практически не сталкивалась с циклическим перегревом. Он впервые начал проявляться в 2007 году, но был остановлен мировым кризисом. В настоящее время страна проходит через фазу циклического перегрева и последующего охлаждения. Кроме того, Набиуллина заявила, что впереди возможны нестабильные периоды, однако это открывает новые возможности для роста. По ее словам, структурные изменения в экономике происходят быстрее ожиданий. Также Набиуллина заявила, что инфляция снижается быстрее ожиданий, однако ее уровень все еще превышает целевой как в годовом выражении, так и по текущим темпам. По словам главы ЦБ, напряженность на рынке труда уменьшается, хотя дефицит кадров сохраняется. Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал текущую экономическую ситуацию в России «идеальным штормом». Он подчеркнул, что из-за высоких реальных ставок бизнес откладывает инвестиции, что может негативно сказаться на росте экономики, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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