Жители нового ЖК в Березниках замерзают в своих квартирах. Фото

08 декабря 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Из-за дефектов стеклопакетов в квартирах березниковцев холодно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В квартирах жильцов дома №4 по улице Братчикова в новом микрорайоне «Любимов» в Березниках сквозняк, а на окнах образовался лед. Причина, по словам Анисы Галимовой, проживающей в доме, кроется в дефектах стеклопакетов, установленных застройщиком. При приемке дома в октябре 2022 года жильцы не смогли выявить. Проблема обнаружилась лишь спустя год с наступлением морозов, написала горожанка в группе «ЧП Березники». «Грянули холода, и у нас помимо невозможного сквозняка в квартирах лед. А УК [„Любимый дом“] ответили, что гарантия на окна прошла. При этом никаких документов предоставить не могут. Говорят, читайте в инструкции от застройщика. А там ни слова про срок гарантии на окна. Весь дом промерзает. УК наплевать на жильцов,ведь гарантия на окна в полуторагодовалом доме уже прошла», — пояснила Галимова. Жители микрорайона откликнулись на опубликованную в соцсети информацию. В комментариях ни согласились с Галимовой, отметив, что подобная проблема существует и в других домах нового ЖК. «С зимы 2021 исправлять [дефекты] идут. В первую же зиму пропенили и утеплили окна сами. Сейчас замечаю,что начало выгибать балконную дверь в сторону квартиры», — прокомментировала запись одни их жительниц микрорайона Светлана. Аналогичная ситуация, по словам жильцов, и в домах по ул Братчикова и Строителей. Некоторые из пользователей Сети посоветовали автору поста не тратить нервы в споре с УК, а нанять адвоката и обратиться в суд. «Мы с помощью адвоката выиграли все суды по не качественному ремонту от застройщика, за несвоевременную сдачу дома и получили компенсацию за моральный ущерб», — написала Наталья Катаева. URA.RU рассказывало, что микрорайон «Любимов» строился для переселения жителей из зоны техногенной аварии на руднике «Уралкалия». Застройщиком являлась Корпорация развития Пермского края (АО «КРПК»). После ввода ряда домов в эксплуатацию, жильцы обнаружили дефекты. Так, в доме на Дощенникова,1 появились трещины и образовалась плесень. Во время прямого эфира губернатора Дмитрия Махонина жильцы дома попросили главу региона провести обследование жилого здания, опасаясь его разрушения. В КРПК URA.RU заявляли, что застройщик оперативно реагирует на все обращения граждан и «принимает все необходимые меры для устранения дефектов» в рамках гарантийных обязательств. Окна квартир дома по улице Братчикова в ЖК «Любимов» обледенели Фото: «ЧП Березники», «ВКонтакте», https://vk.com/chp_berezniki?ysclid=lpw41ef09n738449193 Лед образовался и в квартирах жильцов дома по улице Строителей Фото: «ЧП Березники», «ВКонтакте», https://vk.com/chp_berezniki?ysclid=lpw41ef09n738449193 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В квартирах жильцов дома №4 по улице Братчикова в новом микрорайоне «Любимов» в Березниках сквозняк, а на окнах образовался лед. Причина, по словам Анисы Галимовой, проживающей в доме, кроется в дефектах стеклопакетов, установленных застройщиком. При приемке дома в октябре 2022 года жильцы не смогли выявить. Проблема обнаружилась лишь спустя год с наступлением морозов, написала горожанка в группе «ЧП Березники». «Грянули холода, и у нас помимо невозможного сквозняка в квартирах лед. А УК [„Любимый дом“] ответили, что гарантия на окна прошла. При этом никаких документов предоставить не могут. Говорят, читайте в инструкции от застройщика. А там ни слова про срок гарантии на окна. Весь дом промерзает. УК наплевать на жильцов,ведь гарантия на окна в полуторагодовалом доме уже прошла», — пояснила Галимова. Жители микрорайона откликнулись на опубликованную в соцсети информацию. В комментариях ни согласились с Галимовой, отметив, что подобная проблема существует и в других домах нового ЖК. «С зимы 2021 исправлять [дефекты] идут. В первую же зиму пропенили и утеплили окна сами. Сейчас замечаю,что начало выгибать балконную дверь в сторону квартиры», — прокомментировала запись одни их жительниц микрорайона Светлана. Аналогичная ситуация, по словам жильцов, и в домах по ул Братчикова и Строителей. Некоторые из пользователей Сети посоветовали автору поста не тратить нервы в споре с УК, а нанять адвоката и обратиться в суд. «Мы с помощью адвоката выиграли все суды по не качественному ремонту от застройщика, за несвоевременную сдачу дома и получили компенсацию за моральный ущерб», — написала Наталья Катаева. URA.RU рассказывало, что микрорайон «Любимов» строился для переселения жителей из зоны техногенной аварии на руднике «Уралкалия». Застройщиком являлась Корпорация развития Пермского края (АО «КРПК»). После ввода ряда домов в эксплуатацию, жильцы обнаружили дефекты. Так, в доме на Дощенникова,1 появились трещины и образовалась плесень. Во время прямого эфира губернатора Дмитрия Махонина жильцы дома попросили главу региона провести обследование жилого здания, опасаясь его разрушения. В КРПК URA.RU заявляли, что застройщик оперативно реагирует на все обращения граждан и «принимает все необходимые меры для устранения дефектов» в рамках гарантийных обязательств.