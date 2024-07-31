В новом ЖК в Березниках, куда переселили горожан из зоны провалов, сполз грунт

01 августа 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Березниковцы рассказали и проблемах под домом №12 по ул Братчикова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В жилом комплексе «Любимов» в Березниках (Пермский край) начал сползать грунт под новым домом. Фото появилось в паблике «Провалы Березники» в соцсети «ВКонтакте». Жительница города Людмила Владимировна, разместившая пост, пояснила, что грунт под домом №12 по улице Братчикова «сползает второй месяц и никому нет дела». Новость по теме Компания пермских властей потратит миллионы на устранение недочетов в новых домах «Микрорайон „Любимов“. Угол дома Братчикова, 12. Грунт сползает уже второй месяц. Гора песка образовалась. Никому нет дела», — сообщается в паблике. Микрорайон «Любимов» возведен в правобережной части Березников. В новые дома переселили жителей из зоны техногенной аварии, произошедшей на руднике «Уралкалия». Строительством ЖК занималась Корпорация развития Пермского края (АО «КРПК», единственным учредителем является краевое министерство строительства). После ввода ряда домов в эксплуатацию жильцы обнаружили в них дефекты. Так, собственники квартир в доме №4 по улице Братчикова жаловались на некачественные стеклопакеты, а жители дома №1 по ул Дощенникова — на трещины в стенах и плесень. Возле дома образовалась куча из песка и щебня «Провалы Березники», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В жилом комплексе «Любимов» в Березниках (Пермский край) начал сползать грунт под новым домом. Фото появилось в паблике «Провалы Березники» в соцсети «ВКонтакте». Жительница города Людмила Владимировна, разместившая пост, пояснила, что грунт под домом №12 по улице Братчикова «сползает второй месяц и никому нет дела». «Микрорайон „Любимов“. Угол дома Братчикова, 12. Грунт сползает уже второй месяц. Гора песка образовалась. Никому нет дела», — сообщается в паблике. Микрорайон «Любимов» возведен в правобережной части Березников. В новые дома переселили жителей из зоны техногенной аварии, произошедшей на руднике «Уралкалия». Строительством ЖК занималась Корпорация развития Пермского края (АО «КРПК», единственным учредителем является краевое министерство строительства). После ввода ряда домов в эксплуатацию жильцы обнаружили в них дефекты. Так, собственники квартир в доме №4 по улице Братчикова жаловались на некачественные стеклопакеты, а жители дома №1 по ул Дощенникова — на трещины в стенах и плесень.