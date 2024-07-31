31 июля 2024

В новом ЖК в Березниках, куда переселили горожан из зоны провалов, сполз грунт

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Академ Риверсайд Челябинск, новый дом
Березниковцы рассказали и проблемах под домом №12 по ул Братчикова Фото:

В жилом комплексе «Любимов» в Березниках (Пермский край) начал сползать грунт под новым домом. Фото появилось в паблике «Провалы Березники» в соцсети «ВКонтакте». Жительница города Людмила Владимировна, разместившая пост, пояснила, что грунт под домом №12 по улице Братчикова «сползает второй месяц и никому нет дела».

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«Микрорайон „Любимов“. Угол дома Братчикова, 12. Грунт сползает уже второй месяц. Гора песка образовалась. Никому нет дела», — сообщается в паблике. Микрорайон «Любимов» возведен в правобережной части Березников. В новые дома переселили жителей из зоны техногенной аварии, произошедшей на руднике «Уралкалия». Строительством ЖК занималась Корпорация развития Пермского края (АО «КРПК», единственным учредителем является краевое министерство строительства).

После ввода ряда домов в эксплуатацию жильцы обнаружили в них дефекты. Так, собственники квартир в доме №4 по улице Братчикова жаловались на некачественные стеклопакеты, а жители дома №1 по ул Дощенникова — на трещины в стенах и плесень.

Возле дома образовалась куча из песка и щебня
Возле дома образовалась куча из песка и щебня

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В жилом комплексе «Любимов» в Березниках (Пермский край) начал сползать грунт под новым домом. Фото появилось в паблике «Провалы Березники» в соцсети «ВКонтакте». Жительница города Людмила Владимировна, разместившая пост, пояснила, что грунт под домом №12 по улице Братчикова «сползает второй месяц и никому нет дела». «Микрорайон „Любимов“. Угол дома Братчикова, 12. Грунт сползает уже второй месяц. Гора песка образовалась. Никому нет дела», — сообщается в паблике. Микрорайон «Любимов» возведен в правобережной части Березников. В новые дома переселили жителей из зоны техногенной аварии, произошедшей на руднике «Уралкалия». Строительством ЖК занималась Корпорация развития Пермского края (АО «КРПК», единственным учредителем является краевое министерство строительства). После ввода ряда домов в эксплуатацию жильцы обнаружили в них дефекты. Так, собственники квартир в доме №4 по улице Братчикова жаловались на некачественные стеклопакеты, а жители дома №1 по ул Дощенникова — на трещины в стенах и плесень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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