Свердловчане придумали, как помочь российским производителям. Фото

На выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге презентовали экосистему «Космос»

07 июля 2025 в 19:05 Размер текста - 17 +

Инновационная экосистема КОСМОС поможет российским производителям Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2025» В рамках промышленной выставки ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге, была представлена инновационная экосистема КОСМОС, предназначенная для поддержки развития промышленности и предпринимательства с использованием цифровых решений. Реализация данного проекта стартовала в Свердловской области в 2023 году, и на сегодняшний день он не имеет аналогов в России. Подробнее о функционале и особенностях системы — в материале URA.RU. Структура и цели экосистемы КОСМОС Экосистема КОСМОС — приоритетная инициатива АО «Корпорация развития Среднего Урала», созданной при поддержке правительства Свердловской области. Проект направлен на формирование современной инфраструктуры для высокотехнологичных производств и на объединение промышленных предприятий, образовательных организаций, институтов развития и экспертов региона. Технопарк: центр инновационных разработок Ключевым элементом экосистемы стал промышленный технопарк «Космос», состоящий из двух очередей. Первая очередь — это здание площадью 17 тыс. кв. метров, где размещаются центры контрактного производства, прототипирования, обработки данных, а также лаборатории и офисы резидентов, специализирующихся на электронной промышленности и НИОКР. Вторая очередь — фабрика СВЧ-электроники «Карат», уникальное предприятие по производству сверхвысокочастотных интегральных схем для более чем 100 отраслей. Индустриальный парк: площадка для высокотехнологичного производства Индустриальный парк «Космос» занимает территорию 11,4 га и предназначен для размещения предприятий, работающих в сферах электронного оборудования, машинного зрения, искусственного интеллекта, металлообработки, гидроабразивной обработки, контрактного производства электронных блоков и других высокотехнологичных направлений. Цифровая платформа: новое качество взаимодействия Главной инновацией экосистемы стала цифровая платформа КОСМОС. Она служит точкой сбора ресурсов и сервисов, необходимых для развития производственной кооперации, решения отраслевых проблем и создания новых проектов. В 2025 году платформа прошла масштабную модернизацию и стала инструментом реализации федерального партийного проекта «Выбирай свое» в более чем 20 отраслях промышленности. Преимущества цифровой платформы для бизнеса Платформа обеспечивает участникам быстрый доступ к необходимым сервисам, автоматизирует взаимодействие между компаниями и позволяет создавать цифровые офисы для оперативной работы с запросами и предложениями. Вся инфраструктура платформы предоставляется бесплатно, что делает инновационные решения доступными для широкого круга предприятий. Перспективы развития и поддержки инноваций Экосистема КОСМОС уже стала флагманским проектом по цифровизации промышленности в России. Благодаря поддержке стратегических партнеров и внедрению новых сервисов платформа способствует ускоренному развитию бизнеса, повышению конкурентоспособности и реализации совместных проектов на национальном уровне. Итоги презентации на ИННОПРОМ-2025 Демонстрация обновленной цифровой платформы «Космос» на международной промышленной выставке стала знаковым событием, открыв новые горизонты для предприятий по всей стране и ознаменовав важный этап в развитии цифровой трансформации России. Экосистема продемонстрировала поистине впечатляющий старт на ИННОПРОМ-2025. Уже в первый день работы выставки было заключено десять стратегических соглашений с крупнейшими компаниями страны. Среди ключевых партнеров, подписавших эти важные документы, значатся такие гиганты российского рынка, как Национальная компьютерная корпорация (НКК), Ростелеком, Сбербанк и ряд других ведущих компаний. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала Фото: пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала Фото: пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала Фото: пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках промышленной выставки ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге, была представлена инновационная экосистема КОСМОС, предназначенная для поддержки развития промышленности и предпринимательства с использованием цифровых решений. Реализация данного проекта стартовала в Свердловской области в 2023 году, и на сегодняшний день он не имеет аналогов в России. Подробнее о функционале и особенностях системы — в материале URA.RU. Структура и цели экосистемы КОСМОС Экосистема КОСМОС — приоритетная инициатива АО «Корпорация развития Среднего Урала», созданной при поддержке правительства Свердловской области. Проект направлен на формирование современной инфраструктуры для высокотехнологичных производств и на объединение промышленных предприятий, образовательных организаций, институтов развития и экспертов региона. Технопарк: центр инновационных разработок Ключевым элементом экосистемы стал промышленный технопарк «Космос», состоящий из двух очередей. Первая очередь — это здание площадью 17 тыс. кв. метров, где размещаются центры контрактного производства, прототипирования, обработки данных, а также лаборатории и офисы резидентов, специализирующихся на электронной промышленности и НИОКР. Вторая очередь — фабрика СВЧ-электроники «Карат», уникальное предприятие по производству сверхвысокочастотных интегральных схем для более чем 100 отраслей. Индустриальный парк: площадка для высокотехнологичного производства Индустриальный парк «Космос» занимает территорию 11,4 га и предназначен для размещения предприятий, работающих в сферах электронного оборудования, машинного зрения, искусственного интеллекта, металлообработки, гидроабразивной обработки, контрактного производства электронных блоков и других высокотехнологичных направлений. Цифровая платформа: новое качество взаимодействия Главной инновацией экосистемы стала цифровая платформа КОСМОС. Она служит точкой сбора ресурсов и сервисов, необходимых для развития производственной кооперации, решения отраслевых проблем и создания новых проектов. В 2025 году платформа прошла масштабную модернизацию и стала инструментом реализации федерального партийного проекта «Выбирай свое» в более чем 20 отраслях промышленности. Преимущества цифровой платформы для бизнеса Платформа обеспечивает участникам быстрый доступ к необходимым сервисам, автоматизирует взаимодействие между компаниями и позволяет создавать цифровые офисы для оперативной работы с запросами и предложениями. Вся инфраструктура платформы предоставляется бесплатно, что делает инновационные решения доступными для широкого круга предприятий. Перспективы развития и поддержки инноваций Экосистема КОСМОС уже стала флагманским проектом по цифровизации промышленности в России. Благодаря поддержке стратегических партнеров и внедрению новых сервисов платформа способствует ускоренному развитию бизнеса, повышению конкурентоспособности и реализации совместных проектов на национальном уровне. Итоги презентации на ИННОПРОМ-2025 Демонстрация обновленной цифровой платформы «Космос» на международной промышленной выставке стала знаковым событием, открыв новые горизонты для предприятий по всей стране и ознаменовав важный этап в развитии цифровой трансформации России. Экосистема продемонстрировала поистине впечатляющий старт на ИННОПРОМ-2025. Уже в первый день работы выставки было заключено десять стратегических соглашений с крупнейшими компаниями страны. Среди ключевых партнеров, подписавших эти важные документы, значатся такие гиганты российского рынка, как Национальная компьютерная корпорация (НКК), Ростелеком, Сбербанк и ряд других ведущих компаний.