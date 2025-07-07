Паслер пропустил свой прием в честь «Иннопрома» в Ельцин Центре

Врио свердловского губернатора Денис Паслер пропустил торжественный прием в Ельцин Центре по случаю «Иннопрома». Вместо него с приветственным словом перед vip-гостями выступил замгубернатора-министр инвестиций Дмитрий Ионин, передает корреспондент URA.RU.
«От имени и по поручению главы региона Дениса Владимировича Паслера благодарю всех вас за участие в выставке, за стремление к прогрессу, за готовность постоянно наращивать деловую активность и делиться опытом», — сказал со сцены Ионин.
У главы региона, по данным агентства, совместное мероприятие с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Возможно, в соседнем «Хаятте», куда в прошлые годы к статусным гостям промышленной выставки уходил экс-губернатор Евгений Куйвашев.
Губернаторский прием в Ельцин Центре по случаю «Иннопрома» — традиция международной выставки. Хэдлайнером мероприятия станет группа «Уматурман». Завтра, 8 июля, свой прием в «Домне» устроит мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
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