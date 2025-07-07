07 июля 2025

Более половины поездов в московском метро станут беспилотными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
60% поездов московского метро станут беспилотными
60% поездов московского метро станут беспилотными Фото:

К 2035 году 60% поездов московского метро будут работать в беспилотном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Задача — сделать так, чтобы наши вагоны метро выполняли то жесткое расписание, которое у нас есть, с его высокой точностью — больше 99,99%. Также необходимо, чтобы интервал движения 60-90 секунд в час пик тоже соблюдался», — заявил Ликсутов, передает издание «Ведомости». Отмечается, что в декабре текущего года на Большой кольцевой линии планируется начать полноценные испытания беспилотного поезда.

Ранее сообщалось, что внедрение беспилотного общественного транспорта направлено на повышение безопасности на дорогах. С помощью технологий удастся минимизировать человеческий фактор и снизить количество аварий по вине водителей, подытожил спикер. Отмечается, что вслед за Москвой и Казанью общественный транспорт без водителей появится в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К 2035 году 60% поездов московского метро будут работать в беспилотном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. «Задача — сделать так, чтобы наши вагоны метро выполняли то жесткое расписание, которое у нас есть, с его высокой точностью — больше 99,99%. Также необходимо, чтобы интервал движения 60-90 секунд в час пик тоже соблюдался», — заявил Ликсутов, передает издание «Ведомости». Отмечается, что в декабре текущего года на Большой кольцевой линии планируется начать полноценные испытания беспилотного поезда. Ранее сообщалось, что внедрение беспилотного общественного транспорта направлено на повышение безопасности на дорогах. С помощью технологий удастся минимизировать человеческий фактор и снизить количество аварий по вине водителей, подытожил спикер. Отмечается, что вслед за Москвой и Казанью общественный транспорт без водителей появится в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...