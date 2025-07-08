После взрыва в Рязани возбуждено уголовное дело

В Рязани следственные органы начали расследование по факту причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения боеприпасов после ЧП в одном из местных баров. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Рязанской области.
"Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", — говорится в сообщении СУ СК России по Рязанской области в telegram-канале. Расследование продолжается.
По предварительной информации, 19-летний парень, работавший в баре, незаконно приобрел и принес с собой устройство с возможностью взрыва. В ходе демонстрации его одному из посетителей произошел несчастный случай: устройство сработало, что привело к гибели человека на месте и травмированию нескольких других присутствующих.
В настоящий момент подозреваемый задержан и содержится под стражей. Вопрос о мере пресечения рассматривается судом. На месте инцидента проведен осмотр, изъяты остатки взорвавшегося устройства, назначены судебные экспертизы. Следователи также опросили свидетелей и очевидцев произошедшего.
Ранее, 7 июля 2025 года, в баре возле торгового центра «Малина» в Рязани произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб человек и еще трое получили тяжелые ранения. По данным telegram-каналов, взрывное устройство в заведение принес молодой человек, который, по его словам, считал гранату муляжом. После инцидента подозреваемый был задержан, а следственные органы начали проверку обстоятельств произошедшего.
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