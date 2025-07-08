В Златоусте (Челябинская область) вспыхнула квартира на первом этаже жилого дома по улице 1-й Квартал. Спасатели эвакуировали пять человек, включая двоих детей. Трое пострадавших были отправлены в больницу, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Самостоятельно из подъезда с верхних этажей эвакуировались четыре человека, в том числе двое детей. При помощи спасательных комплектов огнеборцы вывели на свежий воздух троих взрослых и двоих детей. Были госпитализированы три человека, в том числе двое детей», — уточнили в пресс-службе.
Причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия работали 21 спасатель и 6 единиц спецтехники.
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