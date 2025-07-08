В Златоусте огнеборцы спасли пятерых человек из горящей пятиэтажки. Фото

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На пожаре пострадали дети
На пожаре пострадали дети Фото:

В Златоусте (Челябинская область) вспыхнула квартира на первом этаже жилого дома по улице 1-й Квартал. Спасатели эвакуировали пять человек, включая двоих детей. Трое пострадавших были отправлены в больницу, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Самостоятельно из подъезда с верхних этажей эвакуировались четыре человека, в том числе двое детей. При помощи спасательных комплектов огнеборцы вывели на свежий воздух троих взрослых и двоих детей. Были госпитализированы три человека, в том числе двое детей», — уточнили в пресс-службе.

Причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия работали 21 спасатель и 6 единиц спецтехники.

Причину возгорания устанавливают сотрудники дознания МЧС
Причину возгорания устанавливают сотрудники дознания МЧС
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) вспыхнула квартира на первом этаже жилого дома по улице 1-й Квартал. Спасатели эвакуировали пять человек, включая двоих детей. Трое пострадавших были отправлены в больницу, сообщает пресс-служба МЧС по региону. «Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Самостоятельно из подъезда с верхних этажей эвакуировались четыре человека, в том числе двое детей. При помощи спасательных комплектов огнеборцы вывели на свежий воздух троих взрослых и двоих детей. Были госпитализированы три человека, в том числе двое детей», — уточнили в пресс-службе. Причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия работали 21 спасатель и 6 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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