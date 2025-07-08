В Челябинске прошел парад в честь Дня семьи. Фото, видео

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Мэр Алексей Лошкин принял участие в праздничном шествии
Мэр Алексей Лошкин принял участие в праздничном шествии Фото:

В Челябинске вечером 8 июля был дан старт шествию в честь Дня семьи, любви и верности. Жители города начали собираться на площади возле памятника Курчатову в 18 часов. Колонна прошла по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов. Конечной точкой парада стал парк имени Гагарина.

«Этот праздник, хоть и молодой, но очень важный для нас. Любовь, семья и верность — триада, каждая часть которой и есть основа всего. Любовь зарождается в семье, там же растет и крепнет. Именно благодаря любви сохраняется семья. И верность, как строгий страж любви, оберегает семью от распада», — отметил мэр Челябинска Алексей Лошкин, обращаясь к участникам мероприятия.

Как уточнили в администрации муниципалитета, в торжественном шествии приняли участие более тысячи человек. Оно прошло по центральным улицам Челябинска уже в третий раз и собрало жителей разных поколений: родителей, детей, бабушек и дедушек. Челябинцы несли ромашки и флаги, многие были одеты в национальные костюмы и исполняли песни.

В завершение праздника мэр Алексей Лошкин вручил знаки отличия «Семейное счастье» семьям, прожившим вместе более полувека. Состоялся праздничный концерт с выступлением местных творческих коллективов.

Шествие собрало около тысячи челябинцев
Шествие собрало около тысячи челябинцев
Фото:
Челябинцы прошлись от памятника Курчатову по пешеходному бульвару до парка Гагарина
Челябинцы прошлись от памятника Курчатову по пешеходному бульвару до парка Гагарина
Фото:

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В Челябинске вечером 8 июля был дан старт шествию в честь Дня семьи, любви и верности. Жители города начали собираться на площади возле памятника Курчатову в 18 часов. Колонна прошла по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов. Конечной точкой парада стал парк имени Гагарина. «Этот праздник, хоть и молодой, но очень важный для нас. Любовь, семья и верность — триада, каждая часть которой и есть основа всего. Любовь зарождается в семье, там же растет и крепнет. Именно благодаря любви сохраняется семья. И верность, как строгий страж любви, оберегает семью от распада», — отметил мэр Челябинска Алексей Лошкин, обращаясь к участникам мероприятия. Как уточнили в администрации муниципалитета, в торжественном шествии приняли участие более тысячи человек. Оно прошло по центральным улицам Челябинска уже в третий раз и собрало жителей разных поколений: родителей, детей, бабушек и дедушек. Челябинцы несли ромашки и флаги, многие были одеты в национальные костюмы и исполняли песни. В завершение праздника мэр Алексей Лошкин вручил знаки отличия «Семейное счастье» семьям, прожившим вместе более полувека. Состоялся праздничный концерт с выступлением местных творческих коллективов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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