Пермяк погиб по время рыбалки

Мужчина утонул в акватории реки Камы (Пермский край) во время рыбалки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Трагический инцидент произошел 6 июля на реке Каме в районе Верхней Хохловки. Местные жители заметили перевернутую лодку в 50 метрах от берега. Водолазы Пермской краевой службы спасения обнаружили тело 64-летнего мужчины 9 июля. По предварительным данным, причиной гибели стало пренебрежение правилами безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
С начала лета это уже 13-й случай гибели на водоемах Пермского края, среди погибших – трое детей. МЧС напоминает о необходимости соблюдать простые, но жизненно важные правила: проверять исправность плавсредств, использовать спасательные жилеты, следить за прогнозом погоды и не оставлять детей без присмотра у воды.
По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, с начала 2025 года на водоемах региона уже погибли 18 человек, включая троих детей, что превышает показатели прошлого года. Только за первые недели купального сезона зафиксировано семь смертельных случаев. Ведомство отмечает, что большинство трагедий происходит из-за нарушения элементарных правил безопасности и призывает жителей быть внимательнее у воды.
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