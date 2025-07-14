В свердловских детдомах стало меньше детей-сирот

В Свердловской области с начала 2025 года число детей, проживающих в детских домах, сократилось на 9% — с 2,5 тысячи до 2,29 тысячи. Об этом сообщила региональный куратор программы «Вызов» Ольга Удальцова.
«С начала года в отношении 15 детей родители были восстановлены в правах, в отношении еще 19 — сняты ограничения в родительских правах. Число восстановленных в правах родителей выросло на треть, в два раза сократилось число детей, от которых матери отказались в родильном доме, и в два раза — число детей, у которых родители лишены прав», — цитирует Удальцову «Коммерсантъ Урал».
Ольга Удальцова уточнила, что зачастую территориальным комиссиям приходится убеждать дать возможность семьям справиться с кризисной ситуацией без ограничения или лишения родительских прав. Однако помещение ребенка в организацию социального обслуживания до сих пор остается наиболее распространенным способом решения подобных проблем. Кроме того, Удальцова добавила, что помощь семье обходится государству дешевле, чем содержание ребенка в интернате, а дети из детских домов впоследствии нуждаются в предоставлении жилья.
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