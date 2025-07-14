14 июля 2025

В свердловских детдомах стало меньше детей-сирот

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Программа «Вызов» реализуется в Свердловской области как в одном из 14 пилотных регионов
Программа «Вызов» реализуется в Свердловской области как в одном из 14 пилотных регионов Фото:

В Свердловской области с начала 2025 года число детей, проживающих в детских домах, сократилось на 9% — с 2,5 тысячи до 2,29 тысячи. Об этом сообщила региональный куратор программы «Вызов» Ольга Удальцова.

«С начала года в отношении 15 детей родители были восстановлены в правах, в отношении еще 19 — сняты ограничения в родительских правах. Число восстановленных в правах родителей выросло на треть, в два раза сократилось число детей, от которых матери отказались в родильном доме, и в два раза — число детей, у которых родители лишены прав», — цитирует Удальцову «Коммерсантъ Урал».

Ольга Удальцова уточнила, что зачастую территориальным комиссиям приходится убеждать дать возможность семьям справиться с кризисной ситуацией без ограничения или лишения родительских прав. Однако помещение ребенка в организацию социального обслуживания до сих пор остается наиболее распространенным способом решения подобных проблем. Кроме того, Удальцова добавила, что помощь семье обходится государству дешевле, чем содержание ребенка в интернате, а дети из детских домов впоследствии нуждаются в предоставлении жилья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с начала 2025 года число детей, проживающих в детских домах, сократилось на 9% — с 2,5 тысячи до 2,29 тысячи. Об этом сообщила региональный куратор программы «Вызов» Ольга Удальцова. «С начала года в отношении 15 детей родители были восстановлены в правах, в отношении еще 19 — сняты ограничения в родительских правах. Число восстановленных в правах родителей выросло на треть, в два раза сократилось число детей, от которых матери отказались в родильном доме, и в два раза — число детей, у которых родители лишены прав», — цитирует Удальцову «Коммерсантъ Урал». Ольга Удальцова уточнила, что зачастую территориальным комиссиям приходится убеждать дать возможность семьям справиться с кризисной ситуацией без ограничения или лишения родительских прав. Однако помещение ребенка в организацию социального обслуживания до сих пор остается наиболее распространенным способом решения подобных проблем. Кроме того, Удальцова добавила, что помощь семье обходится государству дешевле, чем содержание ребенка в интернате, а дети из детских домов впоследствии нуждаются в предоставлении жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...