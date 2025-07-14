В Екатеринбурге скончался лидер музыкальной фолк-группы «Сечень» 47-летний Илья Махотин. Простятся с артистом 18 июля, рассказали его друзья.
«Друзья! Илья умер. Талантливый музыкант, поэт, актер, основатель и бессменный лидер группы „Сечень“. Наш друг», — следует из совместного поста его близких.
В комментариях в сообществе Махотина собрались поклонники, выразив соболезнования. «Невыразимо больно, что Ильи больше нет среди нас. Талантливый, яркий, харизматичный. Сколько еще мог написать и спеть», — написала Наталья Мозилова.
Отпевание в Церкви Вознесения Господня состоится 18 июля в 11:00. Похороны проведут на Северном кладбище в 12:30.
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