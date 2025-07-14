14 июля 2025

В Екатеринбурге внезапно умер лидер группы «Сечень». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Махотин основал группу «Сечень» в 2000-м году
Махотин основал группу «Сечень» в 2000-м году Фото:

В Екатеринбурге скончался лидер музыкальной фолк-группы «Сечень» 47-летний Илья Махотин. Простятся с артистом 18 июля, рассказали его друзья.

«Друзья! Илья умер. Талантливый музыкант, поэт, актер, основатель и бессменный лидер группы „Сечень“. Наш друг», — следует из совместного поста его близких.

В комментариях в сообществе Махотина собрались поклонники, выразив соболезнования. «Невыразимо больно, что Ильи больше нет среди нас. Талантливый, яркий, харизматичный. Сколько еще мог написать и спеть», — написала Наталья Мозилова.

Отпевание в Церкви Вознесения Господня состоится 18 июля в 11:00. Похороны проведут на Северном кладбище в 12:30.

Фото:

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В Екатеринбурге скончался лидер музыкальной фолк-группы «Сечень» 47-летний Илья Махотин. Простятся с артистом 18 июля, рассказали его друзья. «Друзья! Илья умер. Талантливый музыкант, поэт, актер, основатель и бессменный лидер группы „Сечень“. Наш друг», — следует из совместного поста его близких. В комментариях в сообществе Махотина собрались поклонники, выразив соболезнования. «Невыразимо больно, что Ильи больше нет среди нас. Талантливый, яркий, харизматичный. Сколько еще мог написать и спеть», — написала Наталья Мозилова. Отпевание в Церкви Вознесения Господня состоится 18 июля в 11:00. Похороны проведут на Северном кладбище в 12:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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