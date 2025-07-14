«Фигня полная»: будущие прокуроры пожаловались на еду в кафе Екатеринбурга, где отравились

Выпускники Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) пожаловались на качество еды в ресторане, где проходил банкет, закончившийся вспышкой сальмонеллеза. Также их не устроило качество обслуживания. Свои мнения они озвучили в отзывах о кафе «Версаль» на платформе 2GIS.
«Сам зал выглядел вполне достойно, но обслуживание оставляет желать лучшего. Официанты будто только-только набранные молодые люди, которые долго и медленно соображали. Блюда были холодные, безвкусные, особенно картошка с курицей под сыром. Многим из ребят после вечера в „Версале“ стало плохо, особенно жаловались на рыбу. Салаты я есть не рискнула. Осадок после съеденного остался негативный!» — написала одна из выпускниц.
«Платили достаточно ощутимую сумму, а получили... фигню полную. Стол был крайне скудный и не сказать, что вкусный. Из блюд не понравилось ничего, кроме торта, торт был очень вкусный», — отметил другой юрист.
«11 июля состоялось мероприятие по случаю окончания обучения. На мероприятии было подано мясо, алкоголь, рыба. Через 16 часов после завершения мероприятия начались озноб, диарея и тошнота. Такая ситуация случилась с минимум 20 людьми. Вдогонку еще и отравление почти у всех, кто ел салаты, от простых проблем с кишечником до температуры 39 и попадания в больницу», — пожаловался третий выпускник.
«Воспоминания на всю жизнь, это был увлекательный аттракцион с температурой под 40. И блюда того не стоили, на вкус не очень, мягко говоря», — согласился четвертый.
«11 июля отмечали выпускной в данном заведении. Обслуживание официантов тоже стоит отдельного внимания, половину блюд нам просто не принесли, часть из них были уже холодные. А еще официант пытался продать моей одногруппнице уже ранее оплаченный нами алкоголь», — добавил пятый.
Они сообщали все в тех же отзывах о десятках пострадавших после выпускного. Читатель агентства заявляла о 80 отравившихся. В пресс-службе свердловского минздрава уточнили, что госпитализированы 12 человек с диагнозом сальмонеллез. Кафе закрыто на время проверки, ситуация находится на контроле у главы минздрава Татьяны Савиновой.
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