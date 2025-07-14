14 июля 2025

Свердловским школьникам чаще других в УрФО мошенники угрожали на ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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На ЕГЭ у свердловчан заблокировали почти 70 млн киберугроз
На ЕГЭ у свердловчан заблокировали почти 70 млн киберугроз Фото:

В Свердловской области на ЕГЭ в 2025 году специалисты компании «Солар» («Ростелеком», архитектор комплексной кибербезопасности) заблокировали почти 70 миллионов киберугроз. Показатель стал рекордным среди остальных регионов Уральского федерального округа, рассказали в компании.

«С 23 мая по 23 июня 2025 года в Свердловской области предотвращено почти 70 миллионов киберугроз во время проведения ЕГЭ. Это рекордный показатель в Уральском федеральном округе, где общее число предотвращенных атак достигло 120 миллионов», — пояснили там.

По всей России за аналогичный период было зафиксировано и заблокировано 1,6 миллиарда попыток доступа к вредоносным веб-ресурсам. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании отметили, что чаще всего попытки совершались через школьные компьютеры, а сами атаки были направлены на получение несанкционированного доступа к экзаменационной инфраструктуре и распространение вредоносного ПО.

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В Свердловской области на ЕГЭ в 2025 году специалисты компании «Солар» («Ростелеком», архитектор комплексной кибербезопасности) заблокировали почти 70 миллионов киберугроз. Показатель стал рекордным среди остальных регионов Уральского федерального округа, рассказали в компании. «С 23 мая по 23 июня 2025 года в Свердловской области предотвращено почти 70 миллионов киберугроз во время проведения ЕГЭ. Это рекордный показатель в Уральском федеральном округе, где общее число предотвращенных атак достигло 120 миллионов», — пояснили там. По всей России за аналогичный период было зафиксировано и заблокировано 1,6 миллиарда попыток доступа к вредоносным веб-ресурсам. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании отметили, что чаще всего попытки совершались через школьные компьютеры, а сами атаки были направлены на получение несанкционированного доступа к экзаменационной инфраструктуре и распространение вредоносного ПО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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