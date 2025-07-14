Свердловским школьникам чаще других в УрФО мошенники угрожали на ЕГЭ

В Свердловской области на ЕГЭ в 2025 году специалисты компании «Солар» («Ростелеком», архитектор комплексной кибербезопасности) заблокировали почти 70 миллионов киберугроз. Показатель стал рекордным среди остальных регионов Уральского федерального округа, рассказали в компании.
«С 23 мая по 23 июня 2025 года в Свердловской области предотвращено почти 70 миллионов киберугроз во время проведения ЕГЭ. Это рекордный показатель в Уральском федеральном округе, где общее число предотвращенных атак достигло 120 миллионов», — пояснили там.
По всей России за аналогичный период было зафиксировано и заблокировано 1,6 миллиарда попыток доступа к вредоносным веб-ресурсам. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании отметили, что чаще всего попытки совершались через школьные компьютеры, а сами атаки были направлены на получение несанкционированного доступа к экзаменационной инфраструктуре и распространение вредоносного ПО.
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