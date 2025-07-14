Хряки друг за другом пробегали мимо рынка
В Екатеринбурге в ночь на 15 июля около Таганского ряда заметили трех диких кабанов. Звери пробегали возле парковки, рассказал URA.RU читатель.
«Три хряка друг за другом пробежали по парковке Таганского ряда. Раньше диких животных здесь не замечали, это первые», — пояснил собеседник.
Дикие кабаны не в первый раз выходят к людям на Среднем Урале. Так, в прошлом месяце звери на протяжении нескольких дней разрушали участки садоводов в СНТ «Нефтяник» рядом с поселком Аять. Хряки ломали заборы и портили посадки.
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