Стало известно, когда откроют легендарный кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге

Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге презентуют в августе
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«Салют» закрыли на реконструкцию в июне (архивное фото)
«Салют» закрыли на реконструкцию в июне (архивное фото) Фото:

Бывший кинотеатр «Салют» в центре Екатеринбурга планируют запустить уже в августе. На его месте появится кластер для молодежи. Об этом заявил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, передает корреспондент URA.RU.

«Мы работаем над запуском площадки „Салют“. Это состоится в День города», — поделился Пиличев. В этом году празднование выпадает на 16 августа.

В начале июня URA.RU рассказывало, что преобразование бывшего кинотеатра в молодежный кластер стартовало. Площадка будет предназначена для проведения образовательных программ, творческих и культурных мероприятий. Первую очередь работ власти обещали завершить летом 2025 года. 

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Бывший кинотеатр «Салют» в центре Екатеринбурга планируют запустить уже в августе. На его месте появится кластер для молодежи. Об этом заявил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, передает корреспондент URA.RU. «Мы работаем над запуском площадки „Салют“. Это состоится в День города», — поделился Пиличев. В этом году празднование выпадает на 16 августа. В начале июня URA.RU рассказывало, что преобразование бывшего кинотеатра в молодежный кластер стартовало. Площадка будет предназначена для проведения образовательных программ, творческих и культурных мероприятий. Первую очередь работ власти обещали завершить летом 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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