Стало известно, когда откроют легендарный кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге

Бывший кинотеатр «Салют» в центре Екатеринбурга планируют запустить уже в августе. На его месте появится кластер для молодежи. Об этом заявил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, передает корреспондент URA.RU.
«Мы работаем над запуском площадки „Салют“. Это состоится в День города», — поделился Пиличев. В этом году празднование выпадает на 16 августа.
В начале июня URA.RU рассказывало, что преобразование бывшего кинотеатра в молодежный кластер стартовало. Площадка будет предназначена для проведения образовательных программ, творческих и культурных мероприятий. Первую очередь работ власти обещали завершить летом 2025 года.
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