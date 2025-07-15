Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в здании для откорма скота в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. По информации ведомства, площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров.
«Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. К тушению привлекались 54 человека и 16 единиц техники», — уточнили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.
Животных в здании не было. Сейчас специалисты дознания по пожарам выясняют причины и обстоятельства возгорания. На месте продолжают работать эксперты, чтобы установить источник воспламенения.
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