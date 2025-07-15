В Челябинской области загорелся гигантский комплекс по откорму скота. Фото

МЧС ликвидировало пожар в здании для откорма скота в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В тушении пожара принимали участие 16 единиц техники
В тушении пожара принимали участие 16 единиц техники Фото:

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в здании для откорма скота в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. По информации ведомства, площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров.

«Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. К тушению привлекались 54 человека и 16 единиц техники», — уточнили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Животных в здании не было. Сейчас специалисты дознания по пожарам выясняют причины и обстоятельства возгорания. На месте продолжают работать эксперты, чтобы установить источник воспламенения.

Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров
Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в здании для откорма скота в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. По информации ведомства, площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров. «Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. К тушению привлекались 54 человека и 16 единиц техники», — уточнили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. Животных в здании не было. Сейчас специалисты дознания по пожарам выясняют причины и обстоятельства возгорания. На месте продолжают работать эксперты, чтобы установить источник воспламенения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...