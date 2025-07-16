Автомобиль сбил самокатчика на перекрестке в Сургуте
В Сургуте на перекрестке улиц Университетская — Энергетиков автомобиль Audi сбил самокатчика. Видео инцидента с авторегистратора опубликовали в соцсетях.
«Его сразу сбил кроссовер Audi», — пишет telegram-канал «К-Информ». К публикации прикрепили видео, на нем видно, что автомобиль на ходу снес самокатчика. В публикации уточняют, что его госпитализировали в больницу.
В Госавтоинспекции Сургута уточнили агентству, что самокатом, по предварительным данным, управлял взрослый. Подробности инцидента еще уточняются.
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