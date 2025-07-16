В центре Сургута Audi снесла самокатчика. Видео

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Автомобиль сбил самокатчика на перекрестке в Сургуте
Автомобиль сбил самокатчика на перекрестке в Сургуте Фото:

В Сургуте на перекрестке улиц Университетская — Энергетиков автомобиль Audi сбил самокатчика. Видео инцидента с авторегистратора опубликовали в соцсетях.

«Его сразу сбил кроссовер Audi», — пишет telegram-канал «К-Информ». К публикации прикрепили видео, на нем видно, что автомобиль на ходу снес самокатчика. В публикации уточняют, что его госпитализировали в больницу.

В Госавтоинспекции Сургута уточнили агентству, что самокатом, по предварительным данным, управлял взрослый. Подробности инцидента еще уточняются.

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В Сургуте на перекрестке улиц Университетская — Энергетиков автомобиль Audi сбил самокатчика. Видео инцидента с авторегистратора опубликовали в соцсетях. «Его сразу сбил кроссовер Audi», — пишет telegram-канал «К-Информ». К публикации прикрепили видео, на нем видно, что автомобиль на ходу снес самокатчика. В публикации уточняют, что его госпитализировали в больницу. В Госавтоинспекции Сургута уточнили агентству, что самокатом, по предварительным данным, управлял взрослый. Подробности инцидента еще уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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