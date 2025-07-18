Российский комплекс «Корнет» получил смертоносное обновление

Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» получил смертоносное обновление. Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Ростех».
«Холдинг „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации „Ростех“ создал решение, которое расширяет боевые возможности противотанкового ракетного комплекса „Корнет“», — говорится в пресс-релизе госкорпорации. Ключевым элементом обновления «Корнета» стало оснащение комплекса новейшими легкими ракетами 9М134 «Булат». Разработанная специалистами холдинга «Высокоточные комплексы» кассета позволяет устанавливать на любую пусковую установку «Корнета» сразу четыре ракеты «Булат» вместо одной стандартной боевой ракеты.
Модернизация «Корнета» не ограничилась лишь увеличением числа боеприпасов. Благодаря внедрению ракеты «Булат», комплекс теперь способен поражать более широкий спектр целей. Если ранее основным назначением комплекса была борьба с тяжелой бронетехникой, то теперь в перечень типовых целей входят и объекты, для которых мощность стандартной ракеты избыточна. «Булат» уже проходит опытно-войсковую эксплуатацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.