Мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь» вышли в серийное производство

Мини-ракеты, предназначенные для зенитных комплексов «Панцирь», были запущены в серийное производство после успешного завершения государственных испытаний. Об этом сообщает представитель государственной корпорации «Ростех».
«Мини-ракеты из состава зенитного ракетного комплекса „Панцирь“ нашего холдинга „Высокоточные комплексы“ прошли полный цикл государственных испытаний и поставлены на серийное производство», — сказал собеседник РИА Новости из компании «Ростех». Он добавил, что они способны эффективно сбивать «стайки» малых дронов противника.
«Расширенный за счет мини-ракет боекомплект комплексов „Панцирь“ особенно актуален для отражения массовых налетов малых беспилотников, в том числе FPV-дронов различного типа. Теперь один „Панцирь-СМД-Е“ может уничтожить десятки БПЛА», — отметил представитель компании.
Мини-ракеты также впервые были использованы в боевых условиях в рамках специальной военной операции и показали высокую эффективность. По словам собеседника РИА Новости, их успех заключается в мощной системе управления зенитного комплекса, которая позволяет точно и быстро реагировать на динамично меняющуюся воздушную обстановку.
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