Мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь» вышли в серийное производство

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Мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь» получили боевое применение в ходе СВО
Мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь» получили боевое применение в ходе СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мини-ракеты, предназначенные для зенитных комплексов «Панцирь», были запущены в серийное производство после успешного завершения государственных испытаний. Об этом сообщает представитель государственной корпорации «Ростех».

«Мини-ракеты из состава зенитного ракетного комплекса „Панцирь“ нашего холдинга „Высокоточные комплексы“ прошли полный цикл государственных испытаний и поставлены на серийное производство», — сказал собеседник РИА Новости из компании «Ростех». Он добавил, что они способны эффективно сбивать «стайки» малых дронов противника.

«Расширенный за счет мини-ракет боекомплект комплексов „Панцирь“ особенно актуален для отражения массовых налетов малых беспилотников, в том числе FPV-дронов различного типа. Теперь один „Панцирь-СМД-Е“ может уничтожить десятки БПЛА», — отметил представитель компании.

Мини-ракеты также впервые были использованы в боевых условиях в рамках специальной военной операции и показали высокую эффективность. По словам собеседника РИА Новости, их  успех заключается в мощной системе управления зенитного комплекса, которая позволяет точно и быстро реагировать на динамично меняющуюся воздушную обстановку.

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Мини-ракеты, предназначенные для зенитных комплексов «Панцирь», были запущены в серийное производство после успешного завершения государственных испытаний. Об этом сообщает представитель государственной корпорации «Ростех». «Мини-ракеты из состава зенитного ракетного комплекса „Панцирь“ нашего холдинга „Высокоточные комплексы“ прошли полный цикл государственных испытаний и поставлены на серийное производство», — сказал собеседник РИА Новости из компании «Ростех». Он добавил, что они способны эффективно сбивать «стайки» малых дронов противника. «Расширенный за счет мини-ракет боекомплект комплексов „Панцирь“ особенно актуален для отражения массовых налетов малых беспилотников, в том числе FPV-дронов различного типа. Теперь один „Панцирь-СМД-Е“ может уничтожить десятки БПЛА», — отметил представитель компании. Мини-ракеты также впервые были использованы в боевых условиях в рамках специальной военной операции и показали высокую эффективность. По словам собеседника РИА Новости, их  успех заключается в мощной системе управления зенитного комплекса, которая позволяет точно и быстро реагировать на динамично меняющуюся воздушную обстановку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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