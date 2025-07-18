18 июля 2025

Челябинский геймер победил на мировом турнире

Российская команда Тим Спирит выиграла мировой турнир по Доте
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Капитан команды Team Spirit по Dota 2 Ярослав Найденов родом из Златоуста Челябинской области
Капитан команды Team Spirit по Dota 2 Ярослав Найденов родом из Златоуста Челябинской области Фото:

Киберспортивная команда Team Spirit (Сербия) под руководством Ярослава «Miposhka» Найденова из Златоуста (Челябинская область) стала победителем престижного турнира Riyadh Masters 2025 по Dota 2. Финал завершился со счетом 3:0 против Team Falcons (киберспортивная организация из Саудовской Аравии), следует из турнирной сетки.

«В финале российская команда Team Spirit со счетом 3:0 разгромила Team Falcons. Третье место досталось сборной Parivision», — показывает таблица.

По условиям турнира победитель получает призовой фонд в размере одного миллиона долларов. В финальной серии команда Team Spirit продемонстрировала уверенное владение игрой и стратегическое превосходство, не оставив сопернику ни одного шанса на победу.

Турнир Riyadh Masters состоялся с 8 по 19 июля 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. В мероприятии приняли участие 16 коллективов, представляющих различные страны. Соревнования организованы в три этапа: сначала команды соревнуются на групповом этапе, затем проходят через gauntlet-сетку, а финальная часть проводится по системе плей-офф с матчами формата «один на один».

Ранее «Team Spirit» стали чемпионами «PGL Astana 2025». За месяц до этого команда с капитаном из Златоуста заняла второе место на международном турнире в Северной Каролине (США).

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Киберспортивная команда Team Spirit (Сербия) под руководством Ярослава «Miposhka» Найденова из Златоуста (Челябинская область) стала победителем престижного турнира Riyadh Masters 2025 по Dota 2. Финал завершился со счетом 3:0 против Team Falcons (киберспортивная организация из Саудовской Аравии), следует из турнирной сетки. «В финале российская команда Team Spirit со счетом 3:0 разгромила Team Falcons. Третье место досталось сборной Parivision», — показывает таблица. По условиям турнира победитель получает призовой фонд в размере одного миллиона долларов. В финальной серии команда Team Spirit продемонстрировала уверенное владение игрой и стратегическое превосходство, не оставив сопернику ни одного шанса на победу. Турнир Riyadh Masters состоялся с 8 по 19 июля 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. В мероприятии приняли участие 16 коллективов, представляющих различные страны. Соревнования организованы в три этапа: сначала команды соревнуются на групповом этапе, затем проходят через gauntlet-сетку, а финальная часть проводится по системе плей-офф с матчами формата «один на один». Ранее «Team Spirit» стали чемпионами «PGL Astana 2025». За месяц до этого команда с капитаном из Златоуста заняла второе место на международном турнире в Северной Каролине (США).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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