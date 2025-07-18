Челябинский геймер победил на мировом турнире

Киберспортивная команда Team Spirit (Сербия) под руководством Ярослава «Miposhka» Найденова из Златоуста (Челябинская область) стала победителем престижного турнира Riyadh Masters 2025 по Dota 2. Финал завершился со счетом 3:0 против Team Falcons (киберспортивная организация из Саудовской Аравии), следует из турнирной сетки.
«В финале российская команда Team Spirit со счетом 3:0 разгромила Team Falcons. Третье место досталось сборной Parivision», — показывает таблица.
По условиям турнира победитель получает призовой фонд в размере одного миллиона долларов. В финальной серии команда Team Spirit продемонстрировала уверенное владение игрой и стратегическое превосходство, не оставив сопернику ни одного шанса на победу.
Турнир Riyadh Masters состоялся с 8 по 19 июля 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. В мероприятии приняли участие 16 коллективов, представляющих различные страны. Соревнования организованы в три этапа: сначала команды соревнуются на групповом этапе, затем проходят через gauntlet-сетку, а финальная часть проводится по системе плей-офф с матчами формата «один на один».
Ранее «Team Spirit» стали чемпионами «PGL Astana 2025». За месяц до этого команда с капитаном из Златоуста заняла второе место на международном турнире в Северной Каролине (США).
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