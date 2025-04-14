Геймеры с капитаном из Златоуста выиграли в США 130 тысяч долларов

Команда геймеров TeamSpirit с капитаном Ярославом Найденовым из Златоуста (Челябинская область) выиграла на международном турнире с Северной Каролине (США) 130 тысяч долларов. Как следует из данных соревнований, игрокам пришлось довольствоваться вторым местом.
«Матч Team Spirit (Сербия) vs Parivision (Россия) по Dota 2 завершился. Счет составил 1:3 в ползу россиян» — отметил тематический сайт по Dota 2.
Победители получили 17,545 очков их соперники — на пять тысяч меньше. Заработанные баллы позволят игрокам принять участие в турнире Riyadh Masters 2025 по Dota 2 на фестивале Esports World Cup. Мероприятие пройдет в Саудовской Аравии с 4 июля по 24 августа.
Team Spirit является мультигейминговой командой, выступающей в четырех играх с различными составами. В марте команда онлайн добилась чемпионского титула DreamLeague Season 25, обойдя в финале Tundra Esports со счетом 3:2. В копилку игроков поступило тогда 250 тысяч долларов.
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