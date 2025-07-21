Под Екатеринбургом в деревне Раскуиха продают коттедж площадью 500 квадратных метров за 83 миллиона рублей. Дом обставлен антикварной мебелью и гобеленами 19 века. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Дом обставлен современной и антикварной мебелью, картинами, гобеленами и зеркалами 19 века, привезенными из Франции», — написано в объявлении. Коттедж выполнен в стиле шале, потолки могут достигать почти семь метров в высоту. В доме также есть собственная СПА зона, спортзал, бассейн и сауна.
На участке площадью 28,5 сотки также находиться гостевой дом площадью 160 квадратных метров, гараж в скале 100 квадратных метров, беседка и собственный водоем. Участок украшен вековыми соснами и имеет хороший вид на реку Чусовой и горы.
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