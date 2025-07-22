Пермский краевой суд подтвердил невиновность бывшего ректора Красильникова

Пермский краевой суд подтвердил решение суда первой инстанции, оставив без изменений отказ в удовлетворении иска Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) о взыскании с бывшего ректора Дмитрия Красильникова 2,2 млн рублей. Ранее аналогичный вердикт вынес Мотовилихинский районный суд Перми.
«Иск о возмещении более 2,2 млн рублей, предъявленный к Дмитрию Красильникову, был подан университетом осенью 2024 года. Изначально дело рассматривалось Арбитражным судом Пермского края, который впоследствии пришел к выводу о неподведомственности спора и передал материалы в суд общей юрисдикции. Процесс был начат спустя несколько месяцев», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
По версии университета, Дмитрий Красильников, возглавляя образовательное учреждение, нанес ему ущерб, подписав приказы о выплате премий отдельным сотрудникам без достаточных оснований. Представители экс-ректора настаивали на неправомерности заявленных требований, заявив, что иск был подан с нарушением установленной процедуры и без своевременно проведенной служебной проверки. Кроме того, по их мнению, выплаты стимулирующего характера не могут рассматриваться как убытки для организации — данная позиция ранее была подтверждена Верховным судом РФ при рассмотрении аналогичных споров.
URA.RU сообщало о том, что 14 апреля 2025 года Мотовилихинский районный суд отказал ПГНИУ в удовлетворении иска. Попытка оспорить данное решение в краевом суде также оказалась безуспешной. Апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменений.
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