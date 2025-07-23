Робот-сапер «Богомол» из Миасса (Челябинская область) произвел фурор на испытаниях в Росгвардии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе завода НПК «Калибр», машина единственная, которая смогла преодолеть все испытания.
«В Балашихе под Москвой прошли испытания нашего робота „Богомол“. Его конструкцию разработал миасский филиал Южно-Уральского госуниверситета под руководством профессора Игоря Войнова, а предприятие изготовило. Наша разработка стала единственной, которая смогла преодолеть все испытания», — рассказали URA.RU на заводе.
Другие образцы были колесными или двухгусеничными. Миасская разработка несет в себе четыре гусеницы, за счет чего обладает повышенной проходимостью. Имеется патент на изобретение.
Успехи оценило руководство Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии. Его начальник Олег Федоров в письме на завод поблагодарил коллектив за участие в выставочной программе секции «Система инженерных средств и инженерно-технических средств охраны» Научно-технического совета Росгвардии.
Федоров добавил, что благодаря техническому заделу предприятия участники получили много полезной информации и новых идей для будущих проектов. В ходе испытаний роботу пришлось преодолевать полосу препятствий: подняться по наклонной, спуститься, проехать через завалы и ямы с песком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!