Робот «Богомол» из Миасса произвел фурор на испытаниях Росгвардии. Видео

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Четыре гусеницы «Богомола» обеспечили ему преимущество
Четыре гусеницы «Богомола» обеспечили ему преимущество Фото:

Робот-сапер «Богомол» из Миасса (Челябинская область) произвел фурор на испытаниях в Росгвардии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе завода НПК «Калибр», машина единственная, которая смогла преодолеть все испытания.

«В Балашихе под Москвой прошли испытания нашего робота „Богомол“. Его конструкцию разработал миасский филиал Южно-Уральского госуниверситета под руководством профессора Игоря Войнова, а предприятие изготовило. Наша разработка стала единственной, которая смогла преодолеть все испытания», — рассказали URA.RU на заводе.

Другие образцы были колесными или двухгусеничными. Миасская разработка несет в себе четыре гусеницы, за счет чего обладает повышенной проходимостью. Имеется патент на изобретение.

Успехи оценило руководство Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии. Его начальник Олег Федоров в письме на завод поблагодарил коллектив за участие в выставочной программе секции «Система инженерных средств и инженерно-технических средств охраны» Научно-технического совета Росгвардии.

Федоров добавил, что благодаря техническому заделу предприятия участники получили много полезной информации и новых идей для будущих проектов. В ходе испытаний роботу пришлось преодолевать полосу препятствий: подняться по наклонной, спуститься, проехать через завалы и ямы с песком.

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Робот-сапер «Богомол» из Миасса (Челябинская область) произвел фурор на испытаниях в Росгвардии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе завода НПК «Калибр», машина единственная, которая смогла преодолеть все испытания. «В Балашихе под Москвой прошли испытания нашего робота „Богомол“. Его конструкцию разработал миасский филиал Южно-Уральского госуниверситета под руководством профессора Игоря Войнова, а предприятие изготовило. Наша разработка стала единственной, которая смогла преодолеть все испытания», — рассказали URA.RU на заводе. Другие образцы были колесными или двухгусеничными. Миасская разработка несет в себе четыре гусеницы, за счет чего обладает повышенной проходимостью. Имеется патент на изобретение. Успехи оценило руководство Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии. Его начальник Олег Федоров в письме на завод поблагодарил коллектив за участие в выставочной программе секции «Система инженерных средств и инженерно-технических средств охраны» Научно-технического совета Росгвардии. Федоров добавил, что благодаря техническому заделу предприятия участники получили много полезной информации и новых идей для будущих проектов. В ходе испытаний роботу пришлось преодолевать полосу препятствий: подняться по наклонной, спуститься, проехать через завалы и ямы с песком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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