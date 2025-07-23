Девочка не спешилась на пешеходном переходе
В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта водитель Toyota Land Cruiser с номерами 007 пролетел на красный и сбил девочку на электросамокате. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Внедорожник проезжал на красный сигнал светофора в момент, когда по пешеходному переходу на зеленый проезжала девочка. Самокатчица не спешивалась», — сказал собеседник. Он отметил, что прохожие помогли пострадавшей подняться на тротуар.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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