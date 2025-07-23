23 июля 2025

В центре Екатеринбурга «Крузак» с блатными номерами снес девочку на самокате. Фото

В центре Екатеринбурга водитель Toyota Land Cruiser сбил девочку на самокате
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка не спешилась на пешеходном переходе
Девочка не спешилась на пешеходном переходе Фото:

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта водитель Toyota Land Cruiser с номерами 007 пролетел на красный и сбил девочку на электросамокате. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Внедорожник проезжал на красный сигнал светофора в момент, когда по пешеходному переходу на зеленый проезжала девочка. Самокатчица не спешивалась», — сказал собеседник. Он отметил, что прохожие помогли пострадавшей подняться на тротуар. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта водитель Toyota Land Cruiser с номерами 007 пролетел на красный и сбил девочку на электросамокате. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Внедорожник проезжал на красный сигнал светофора в момент, когда по пешеходному переходу на зеленый проезжала девочка. Самокатчица не спешивалась», — сказал собеседник. Он отметил, что прохожие помогли пострадавшей подняться на тротуар.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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