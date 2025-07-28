Башкортостан и Нижегородская область вдвое увеличили закупки пермской щепы

Поставки древесной щепы из Пермского края в Нижегородскую область и Республику Башкортостан за 7 месяцев 2025 года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«За январь-июль 2025 года предприятия Пермского края отправили в Нижегородскую область и Республику Башкортостан 21,66 тысячи тонн и 610 кубометров древесной щепы. Это в 2,36 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года (9,16 тыс. тонн и 186 кубометров)», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
В рамках контроля качества специалисты отобрали образцы продукции и передали их в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения лабораторных исследований. Экспертиза подтвердила отсутствие в партиях щепы карантинных вредных организмов. На весь объем экспортной продукции оформлено 368 карантинных сертификатов.
Ранее URA.RU рассказывало, что поставки лесоматериалов из Пермского края в Китай увеличились. В период с 1 по 18 июня 2025 года экспортировано 10,93 тысяч кубометров лесопродукции. Это в 1,1 раза больше показателя аналогичного периода 2024 года, когда объем экспорта составил 9,86 тысяч кубометров.
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