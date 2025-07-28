28 июля 2025

Башкортостан и Нижегородская область вдвое увеличили закупки пермской щепы

С начала 2025 года Пермский край удвоил поставки щепы в регионы России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вся продукция прошла фитосанитарный контроль
Вся продукция прошла фитосанитарный контроль Фото:

Поставки древесной щепы из Пермского края в Нижегородскую область и Республику Башкортостан за 7 месяцев 2025 года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«За январь-июль 2025 года предприятия Пермского края отправили в Нижегородскую область и Республику Башкортостан 21,66 тысячи тонн и 610 кубометров древесной щепы. Это в 2,36 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года (9,16 тыс. тонн и 186 кубометров)», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства. 

В рамках контроля качества специалисты отобрали образцы продукции и передали их в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения лабораторных исследований. Экспертиза подтвердила отсутствие в партиях щепы карантинных вредных организмов. На весь объем экспортной продукции оформлено 368 карантинных сертификатов.

Ранее URA.RU рассказывало, что поставки лесоматериалов из Пермского края в Китай увеличились. В период с 1 по 18 июня 2025 года экспортировано 10,93 тысяч кубометров лесопродукции. Это в 1,1 раза больше показателя аналогичного периода 2024 года, когда объем экспорта составил 9,86 тысяч кубометров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки древесной щепы из Пермского края в Нижегородскую область и Республику Башкортостан за 7 месяцев 2025 года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «За январь-июль 2025 года предприятия Пермского края отправили в Нижегородскую область и Республику Башкортостан 21,66 тысячи тонн и 610 кубометров древесной щепы. Это в 2,36 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года (9,16 тыс. тонн и 186 кубометров)», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.  В рамках контроля качества специалисты отобрали образцы продукции и передали их в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения лабораторных исследований. Экспертиза подтвердила отсутствие в партиях щепы карантинных вредных организмов. На весь объем экспортной продукции оформлено 368 карантинных сертификатов. Ранее URA.RU рассказывало, что поставки лесоматериалов из Пермского края в Китай увеличились. В период с 1 по 18 июня 2025 года экспортировано 10,93 тысяч кубометров лесопродукции. Это в 1,1 раза больше показателя аналогичного периода 2024 года, когда объем экспорта составил 9,86 тысяч кубометров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...