В Чердыни кладбищенский сторож водит экскурсии по загробному миру

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Что ждет вас в путешествии - не известно
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В Пермском крае Чердынский краеведческий музей организовал необычную экспозицию с экскурсией квестом. Гости пройдутся по загробному миру вместе кладбищенским сторожем, который не выведет назад просто так — нужно будет выполнить его задания. О новинке рассказала директор музея Ирина Трофимова.

«Если вы хотите отправиться в приключение на север Прикамья, то рекомендую вам выставку-приключение Загробный мир Чердынского Междуречья. Вас встретит кладбищенский сторож, который проведет „на ту сторону“, а чтобы вернуться, нужно будет найти все ключи. Но это сделать не получится просто так. Нужно будет исследовать историю погребальной культуры», — пишет Трофимова в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники Чердынского краеведческого музея обнаружили редкую книгу — сказки Александра Пушкина на коми-пермяцком языке. «Сказка о рыбаке и рыбке» была издана в Казани в 1899 году. В итоге музейщики не просто показали уникальную книгу, но и озвучили ее, записав читку на видео

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В Пермском крае Чердынский краеведческий музей организовал необычную экспозицию с экскурсией квестом. Гости пройдутся по загробному миру вместе кладбищенским сторожем, который не выведет назад просто так — нужно будет выполнить его задания. О новинке рассказала директор музея Ирина Трофимова. «Если вы хотите отправиться в приключение на север Прикамья, то рекомендую вам выставку-приключение Загробный мир Чердынского Междуречья. Вас встретит кладбищенский сторож, который проведет „на ту сторону“, а чтобы вернуться, нужно будет найти все ключи. Но это сделать не получится просто так. Нужно будет исследовать историю погребальной культуры», — пишет Трофимова в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники Чердынского краеведческого музея обнаружили редкую книгу — сказки Александра Пушкина на коми-пермяцком языке. «Сказка о рыбаке и рыбке» была издана в Казани в 1899 году. В итоге музейщики не просто показали уникальную книгу, но и озвучили ее, записав читку на видео. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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