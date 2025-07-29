В Чердыни кладбищенский сторож водит экскурсии по загробному миру

В Пермском крае Чердынский краеведческий музей организовал необычную экспозицию с экскурсией квестом. Гости пройдутся по загробному миру вместе кладбищенским сторожем, который не выведет назад просто так — нужно будет выполнить его задания. О новинке рассказала директор музея Ирина Трофимова.
«Если вы хотите отправиться в приключение на север Прикамья, то рекомендую вам выставку-приключение Загробный мир Чердынского Междуречья. Вас встретит кладбищенский сторож, который проведет „на ту сторону“, а чтобы вернуться, нужно будет найти все ключи. Но это сделать не получится просто так. Нужно будет исследовать историю погребальной культуры», — пишет Трофимова в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники Чердынского краеведческого музея обнаружили редкую книгу — сказки Александра Пушкина на коми-пермяцком языке. «Сказка о рыбаке и рыбке» была издана в Казани в 1899 году. В итоге музейщики не просто показали уникальную книгу, но и озвучили ее, записав читку на видео.
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