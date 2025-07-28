Родственникам пермяка, погибшего вскоре после пропажи, в морге выдали чужое тело

В Перми родственникам 70-летнего Владимира Горбача, погибшего в результате ДТП, в морге выдали тело чужого человека. Об этом в соцсетях рассказала дочь пермяка, общественница Мария Черемных.
«Мы [с братом] пришли [в морг] хоронить папу, а в гробу лежит другой человек. Как мы это поняли? По волосам (не седой в затылочной области головы и залысины иначе расположены) и наличию татуировки „Юр(а)“ на руке», — написала Черемных. Она добавила, что в учреждении ей пришлось мотаться «из кабинета в кабинет», чтобы получить заключение судебно-медицинской экспертизы.
Также Черемных рассказала, что в справке из морга указано, что в теле ее отца был обнаружен алкоголь, тогда как по утверждениям общественницы, мужчина не злоупотреблял спиртным. Сейчас женщина обратилась в следственное управление СКР.
URA.RU рассказывало, что родственники несколько дней разыскивали Владимира Горбача. Пенсионер 20 июля отправился на дачу в поселок Талица в Добрянском округе, но внезапно пропал. Впоследствии стало известно, что он попал в ДТП в районе Усть-Качки — мужчину, которых находился на проезжей части, насмерть сбил автомобиль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!