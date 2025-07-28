28 июля 2025

Родственникам пермяка, погибшего вскоре после пропажи, в морге выдали чужое тело

© Служба новостей «URA.RU»
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Родные до сих пор не похоронили погибшего в ДТП отца
Родные до сих пор не похоронили погибшего в ДТП отца Фото:

В Перми родственникам 70-летнего Владимира Горбача, погибшего в результате ДТП, в морге выдали тело чужого человека. Об этом в соцсетях рассказала дочь пермяка, общественница Мария Черемных.

«Мы [с братом] пришли [в морг] хоронить папу, а в гробу лежит другой человек. Как мы это поняли? По волосам (не седой в затылочной области головы и залысины иначе расположены) и наличию татуировки „Юр(а)“ на руке», — написала Черемных. Она добавила, что в учреждении ей пришлось мотаться «из кабинета в кабинет», чтобы получить заключение судебно-медицинской экспертизы.

Также Черемных рассказала, что в справке из морга указано, что в теле ее отца был обнаружен алкоголь, тогда как по утверждениям общественницы, мужчина не злоупотреблял спиртным. Сейчас женщина обратилась в следственное управление СКР.

URA.RU рассказывало, что родственники несколько дней разыскивали Владимира Горбача. Пенсионер 20 июля отправился на дачу в поселок Талица в Добрянском округе, но внезапно пропал. Впоследствии стало известно, что он попал в ДТП в районе Усть-Качки — мужчину, которых находился на проезжей части, насмерть сбил автомобиль.

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В Перми родственникам 70-летнего Владимира Горбача, погибшего в результате ДТП, в морге выдали тело чужого человека. Об этом в соцсетях рассказала дочь пермяка, общественница Мария Черемных. «Мы [с братом] пришли [в морг] хоронить папу, а в гробу лежит другой человек. Как мы это поняли? По волосам (не седой в затылочной области головы и залысины иначе расположены) и наличию татуировки „Юр(а)“ на руке», — написала Черемных. Она добавила, что в учреждении ей пришлось мотаться «из кабинета в кабинет», чтобы получить заключение судебно-медицинской экспертизы. Также Черемных рассказала, что в справке из морга указано, что в теле ее отца был обнаружен алкоголь, тогда как по утверждениям общественницы, мужчина не злоупотреблял спиртным. Сейчас женщина обратилась в следственное управление СКР. URA.RU рассказывало, что родственники несколько дней разыскивали Владимира Горбача. Пенсионер 20 июля отправился на дачу в поселок Талица в Добрянском округе, но внезапно пропал. Впоследствии стало известно, что он попал в ДТП в районе Усть-Качки — мужчину, которых находился на проезжей части, насмерть сбил автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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