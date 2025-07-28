28 июля 2025

Пермская газета проиграла апелляцию по госконтрактам на десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оставил в силе решение о расторжении контрактов с пермской газетой
Суд оставил в силе решение о расторжении контрактов с пермской газетой Фото:

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение о возврате ООО «Центр деловой информации», которое является издателем пермской газеты Business Class, в бюджет более 36 млн рублей. Это следует из судебных документов.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — опубликовано в картотеке дела по итогам заседания.  Решение первой инстанции о признании ничтожными семи госконтрактов, заключенных между пермской гордумой и СМИ, оставлено без изменений.

11 марта URA.RU сообщало о том, что суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал пермское СМИ вернуть в бюджет 36 млн рублей. Более 5 млн рублей из этой суммы — это проценты.

Ранее прокуратура настаивала на том, что контракты заключены в условиях конфликта интересов. Руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации». Прокуратура через суд добилась, чтобы Шестаков был уволен из думы не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия.

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Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение о возврате ООО «Центр деловой информации», которое является издателем пермской газеты Business Class, в бюджет более 36 млн рублей. Это следует из судебных документов. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — опубликовано в картотеке дела по итогам заседания.  Решение первой инстанции о признании ничтожными семи госконтрактов, заключенных между пермской гордумой и СМИ, оставлено без изменений. 11 марта URA.RU сообщало о том, что суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал пермское СМИ вернуть в бюджет 36 млн рублей. Более 5 млн рублей из этой суммы — это проценты. Ранее прокуратура настаивала на том, что контракты заключены в условиях конфликта интересов. Руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации». Прокуратура через суд добилась, чтобы Шестаков был уволен из думы не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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