Поставки лесоматериалов из Пермского края в Китай увеличились

Россельхознадзор: в Китай отгружено 11 тысяч кубометров пермских лесоматериалов
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Текущий экспорт в 1,1 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года
Текущий экспорт в 1,1 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года Фото:

В период с 1 по 18 июня 2025 года из Пермского края в Китай было экспортировано 10,93 тысяч кубометров лесопродукции. Это в 1,1 раза больше показателя аналогичного периода 2024 года, когда объем экспорта составил 9,86 тысяч кубометров.

«Специалистами 11 июня 2025 года на территории Пермского края проведен карантинный фитосанитарный контроль партии древесины объемом 625 кубометров. Она подготовлена к отправке в Китайскую Народную Республику», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермском ураю на официальном сайте. 

В рамках контроля были отобраны образцы лесоматериалов и направлены для лабораторных исследований в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». По результатам экспертизы в отобранных образцах наличие карантинных вредных организмов не выявлено.

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В период с 1 по 18 июня 2025 года из Пермского края в Китай было экспортировано 10,93 тысяч кубометров лесопродукции. Это в 1,1 раза больше показателя аналогичного периода 2024 года, когда объем экспорта составил 9,86 тысяч кубометров. «Специалистами 11 июня 2025 года на территории Пермского края проведен карантинный фитосанитарный контроль партии древесины объемом 625 кубометров. Она подготовлена к отправке в Китайскую Народную Республику», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермском ураю на официальном сайте.  В рамках контроля были отобраны образцы лесоматериалов и направлены для лабораторных исследований в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». По результатам экспертизы в отобранных образцах наличие карантинных вредных организмов не выявлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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