В Перми продается четырехэтажное здание, все площади которого сданы в аренду

Пермский бизнес-центр на улице Куйбышева продают за 154 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все площади здания уже арендованы
Все площади здания уже арендованы Фото:

В Свердловском районе Перми на улице Куйбышева продается торгово-офисное четырехэтажное здание. Стоимость объекта — 154 млн рублей.

«Продается 4-х этажное торгово-офисное административное здание с придомовой территорией. Земля 11 соток также собственности. Общая площадь здания — 1 544 квадратных метра. Цена — 154 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Площадь, которую можно сдать под аренду — 1 300 квадратных метров. В настоящее время все площади сданы. У здания имеется бесплатная парковка на 15 автомобилей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на улице Горького на продажу вновь выставлено здание бизнес-центра, которое не могут реализовать с 2019 года. Стоимость объекта — 647 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловском районе Перми на улице Куйбышева продается торгово-офисное четырехэтажное здание. Стоимость объекта — 154 млн рублей. «Продается 4-х этажное торгово-офисное административное здание с придомовой территорией. Земля 11 соток также собственности. Общая площадь здания — 1 544 квадратных метра. Цена — 154 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Площадь, которую можно сдать под аренду — 1 300 квадратных метров. В настоящее время все площади сданы. У здания имеется бесплатная парковка на 15 автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на улице Горького на продажу вновь выставлено здание бизнес-центра, которое не могут реализовать с 2019 года. Стоимость объекта — 647 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...