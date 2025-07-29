В Перми продается четырехэтажное здание, все площади которого сданы в аренду

В Свердловском районе Перми на улице Куйбышева продается торгово-офисное четырехэтажное здание. Стоимость объекта — 154 млн рублей.
«Продается 4-х этажное торгово-офисное административное здание с придомовой территорией. Земля 11 соток также собственности. Общая площадь здания — 1 544 квадратных метра. Цена — 154 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Площадь, которую можно сдать под аренду — 1 300 квадратных метров. В настоящее время все площади сданы. У здания имеется бесплатная парковка на 15 автомобилей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на улице Горького на продажу вновь выставлено здание бизнес-центра, которое не могут реализовать с 2019 года. Стоимость объекта — 647 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!