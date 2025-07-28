28 июля 2025

Документальный open-air спектакль о деревне поставят этнографы в Пермском крае

В пермском музее «Хохловка» покажут док о жизни в деревне «Про жись»
© Служба новостей «URA.RU»
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Истории реальных жителей деревень легли в основу спектакля
Истории реальных жителей деревень легли в основу спектакля Фото:

Ученые-этнографы поставят в Пермском крае документальный спектакль, рассказывающий о жизни в уральской деревне. Увидеть его можно будет в архитектурном музее «Хохловка» в рамках фестиваля «На Хохловских холмах».

«Проект „Голоса уральских деревень“ из Екатеринбурга представит документальный спектакль „Про жись“. Этнографы несколько десятилетий собирали по деревням Свердловской области и Пермского края сведения о картине мира и традициях уральцев, которые послужили основой для спектакля. Для создания сценария также использовалась книга „Страшные сказки“ пермского фольклориста Константина Шумова и документальная повесть „Фокеевна“ под редакцией Светланы Шляховой», — сообщается на сайте минкультуры Прикамья.

На сайте «Хохловки» отмечается, что спектакль получился трагикомическим. Постановка поможет разгадать душу уральского жителя, говорят авторы. Фестиваль «На Хохловских холмах» пройдет 2-3 августа. Показы спектакля запланированы на оба дня. Начало в 13:00 и 17:00 у церкви Преображения.

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Ученые-этнографы поставят в Пермском крае документальный спектакль, рассказывающий о жизни в уральской деревне. Увидеть его можно будет в архитектурном музее «Хохловка» в рамках фестиваля «На Хохловских холмах». «Проект „Голоса уральских деревень“ из Екатеринбурга представит документальный спектакль „Про жись“. Этнографы несколько десятилетий собирали по деревням Свердловской области и Пермского края сведения о картине мира и традициях уральцев, которые послужили основой для спектакля. Для создания сценария также использовалась книга „Страшные сказки“ пермского фольклориста Константина Шумова и документальная повесть „Фокеевна“ под редакцией Светланы Шляховой», — сообщается на сайте минкультуры Прикамья. На сайте «Хохловки» отмечается, что спектакль получился трагикомическим. Постановка поможет разгадать душу уральского жителя, говорят авторы. Фестиваль «На Хохловских холмах» пройдет 2-3 августа. Показы спектакля запланированы на оба дня. Начало в 13:00 и 17:00 у церкви Преображения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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