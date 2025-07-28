Документальный open-air спектакль о деревне поставят этнографы в Пермском крае

Ученые-этнографы поставят в Пермском крае документальный спектакль, рассказывающий о жизни в уральской деревне. Увидеть его можно будет в архитектурном музее «Хохловка» в рамках фестиваля «На Хохловских холмах».
«Проект „Голоса уральских деревень“ из Екатеринбурга представит документальный спектакль „Про жись“. Этнографы несколько десятилетий собирали по деревням Свердловской области и Пермского края сведения о картине мира и традициях уральцев, которые послужили основой для спектакля. Для создания сценария также использовалась книга „Страшные сказки“ пермского фольклориста Константина Шумова и документальная повесть „Фокеевна“ под редакцией Светланы Шляховой», — сообщается на сайте минкультуры Прикамья.
На сайте «Хохловки» отмечается, что спектакль получился трагикомическим. Постановка поможет разгадать душу уральского жителя, говорят авторы. Фестиваль «На Хохловских холмах» пройдет 2-3 августа. Показы спектакля запланированы на оба дня. Начало в 13:00 и 17:00 у церкви Преображения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!