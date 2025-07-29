В Перми снова ищут пенсионера, которого пытались похоронить

В Перми возобновились поиски 79-летнего мужчины, которого пытались похоронить
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Полиция выясняет, что произошло с пропавшим под Пермью пенсионером
Полиция выясняет, что произошло с пропавшим под Пермью пенсионером Фото:

В Перми возобновились поиски пропавшего 79-летнего Владимира Горбача, которого ранее планировали похоронить его родственники. Об этом в соцсетях сообщила дочь пропавшего пермяка, общественница Мария Черемных, также информация появилась на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой. Черемных пояснила, что сегодня она повторно отправилась в морг на опознание тела погибшего, но ее отца там не оказалось.

«В морге точно не отец. Поиски продолжаем. Слов и сил нет. Я вожусь с бумагами, которые готовит подруга-юрист. Брат и сын про поиски думают. За поддержку спасибо. Держимся», — сообщила Черемных. На странице пермских волонтеров размещен пост с ориентировкой на 79-летнего Владимира Горбача. В нем говорится, что 20 июля 2025 года мужчина поехал из дома на улице Вавилова в Перми и отправился на дачу. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Ранее стало известно, что пропавшего пенсионера якобы насмерть сбила машина возле Усть-Качки. Однако, когда родственники пришли в морг, чтобы забрать тело отца и похоронить его, оказалось, что в гробу лежит другой мужчина. Черемных написала в соцсетях, что обратились в следственные органы и прокуратуру. По ее словам, в ситуации сейчас разбираются правоохранительные органы и аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

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В Перми возобновились поиски пропавшего 79-летнего Владимира Горбача, которого ранее планировали похоронить его родственники. Об этом в соцсетях сообщила дочь пропавшего пермяка, общественница Мария Черемных, также информация появилась на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой. Черемных пояснила, что сегодня она повторно отправилась в морг на опознание тела погибшего, но ее отца там не оказалось. «В морге точно не отец. Поиски продолжаем. Слов и сил нет. Я вожусь с бумагами, которые готовит подруга-юрист. Брат и сын про поиски думают. За поддержку спасибо. Держимся», — сообщила Черемных. На странице пермских волонтеров размещен пост с ориентировкой на 79-летнего Владимира Горбача. В нем говорится, что 20 июля 2025 года мужчина поехал из дома на улице Вавилова в Перми и отправился на дачу. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ранее стало известно, что пропавшего пенсионера якобы насмерть сбила машина возле Усть-Качки. Однако, когда родственники пришли в морг, чтобы забрать тело отца и похоронить его, оказалось, что в гробу лежит другой мужчина. Черемных написала в соцсетях, что обратились в следственные органы и прокуратуру. По ее словам, в ситуации сейчас разбираются правоохранительные органы и аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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