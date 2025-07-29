В Екатеринбургском зоопарке отметили Международный день тигра. В честь праздника для двух амурских красавчиков — Джуны и Джагара — организовали торжественный обед.
Тигрица Джуна приехала в Екатеринбург из Московского зоопитомника в 2018 году, а тигр Джагар был привезен из Ижевского зоопарка в 2016-м. В честь праздника хищников накормили свежей курицей.
Первые тигры были завезены в Екатеринбургский зоопарк в 1950-х годах. За прошедшие десятилетия сотрудники учреждения приобрели значительный опыт в уходе за этими животными, их разведении, а также в искусственном вскармливании тигрят.
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