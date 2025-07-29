Для краснокнижных обитателей зоопарка в Екатеринбурге устроили сюрприз. Фото, видео

В Екатеринбургском зоопарке отметили Международный день тигра
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Амурские тигры появились в Екатеринбурге чуть меньше 10 лет назад
Амурские тигры появились в Екатеринбурге чуть меньше 10 лет назад Фото:

В Екатеринбургском зоопарке отметили Международный день тигра. В честь праздника для двух амурских красавчиков — Джуны и Джагара — организовали торжественный обед.

Тигрица Джуна приехала в Екатеринбург из Московского зоопитомника в 2018 году, а тигр Джагар был привезен из Ижевского зоопарка в 2016-м. В честь праздника хищников накормили свежей курицей.

Первые тигры были завезены в Екатеринбургский зоопарк в 1950-х годах. За прошедшие десятилетия сотрудники учреждения приобрели значительный опыт в уходе за этими животными, их разведении, а также в искусственном вскармливании тигрят.

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В Екатеринбургском зоопарке отметили Международный день тигра. В честь праздника для двух амурских красавчиков — Джуны и Джагара — организовали торжественный обед. Тигрица Джуна приехала в Екатеринбург из Московского зоопитомника в 2018 году, а тигр Джагар был привезен из Ижевского зоопарка в 2016-м. В честь праздника хищников накормили свежей курицей. Первые тигры были завезены в Екатеринбургский зоопарк в 1950-х годах. За прошедшие десятилетия сотрудники учреждения приобрели значительный опыт в уходе за этими животными, их разведении, а также в искусственном вскармливании тигрят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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