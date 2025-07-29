ФСБ накрыла нарколабораторию москвича под Екатеринбургом. Фото

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Нарколабораторию обнаружили в частном доме (архивное фото)
Нарколабораторию обнаружили в частном доме (архивное фото) Фото:

В одном из домов села Горный Щит (Свердловская область) сотрудники регионального УФСБ совместно с бойцами ОМОН Росгвардии накрыли подпольную нарколабораторию, которой владел 36-летний уроженец Москвы. Об этом рассказали в telegram-канале антитеррористической комиссии.

«В ходе проведения оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 15 килограммов синтетического психостимулятора, а также оборудование и прекурсоры для изготовления еще более 200 килограммов запрещенных веществ», — следует из поста. Для изготовления наркотиков москвич арендовал частный дом.

Заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанного мужчину отправили в СИЗО.

Фото:
Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

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В одном из домов села Горный Щит (Свердловская область) сотрудники регионального УФСБ совместно с бойцами ОМОН Росгвардии накрыли подпольную нарколабораторию, которой владел 36-летний уроженец Москвы. Об этом рассказали в telegram-канале антитеррористической комиссии. «В ходе проведения оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 15 килограммов синтетического психостимулятора, а также оборудование и прекурсоры для изготовления еще более 200 килограммов запрещенных веществ», — следует из поста. Для изготовления наркотиков москвич арендовал частный дом. Заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанного мужчину отправили в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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