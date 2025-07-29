В одном из домов села Горный Щит (Свердловская область) сотрудники регионального УФСБ совместно с бойцами ОМОН Росгвардии накрыли подпольную нарколабораторию, которой владел 36-летний уроженец Москвы. Об этом рассказали в telegram-канале антитеррористической комиссии.
«В ходе проведения оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 15 килограммов синтетического психостимулятора, а также оборудование и прекурсоры для изготовления еще более 200 килограммов запрещенных веществ», — следует из поста. Для изготовления наркотиков москвич арендовал частный дом.
Заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанного мужчину отправили в СИЗО.
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