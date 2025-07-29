В Екатеринбург прибыл глава Минюста РФ: инсайд URA.RU подтвердился. Фото

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Константин Чуйченко возглавляет минюст с 2020 года
Константин Чуйченко возглавляет минюст с 2020 года Фото:

Как и анонсировало URA.RU, в Екатеринбург прибыл министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он посетил Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) и встретился с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. О встрече он рассказал у себя в telegram-канале.

«Сегодня вуз посетил министр юстиции России Константин Чуйченко. На рабочей встрече с Константином Анатольевичем обсудили ход ремонтных работ в здании, где будет размещено Главное управление Минюста РФ в Свердловской области, а также поддержку подведомственных федеральному министерству служб и учреждений», — написал Паслер.

По его словам, у них с Чуйченко имеется много общих задач, касающихся защиты интересов свердловчан. Также Денис Паслер поблагодарил главу Минюста за эффективное взаимодействие с регионом.

Константин Чуйченко закончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ), где учился на одном курсе с экс-президентом и зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрием Медведевым. Считается его близким другом. Чуйченко долгие годы работал в администрации президента, с 2018 по 2020 годы был вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ. Пост министра юстиции он занял в январе 2020 года.

Константи Чуйченко и Денис Паслер провели личную встречу
Константи Чуйченко и Денис Паслер провели личную встречу
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Как и анонсировало URA.RU, в Екатеринбург прибыл министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он посетил Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) и встретился с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. О встрече он рассказал у себя в telegram-канале. «Сегодня вуз посетил министр юстиции России Константин Чуйченко. На рабочей встрече с Константином Анатольевичем обсудили ход ремонтных работ в здании, где будет размещено Главное управление Минюста РФ в Свердловской области, а также поддержку подведомственных федеральному министерству служб и учреждений», — написал Паслер. По его словам, у них с Чуйченко имеется много общих задач, касающихся защиты интересов свердловчан. Также Денис Паслер поблагодарил главу Минюста за эффективное взаимодействие с регионом. Константин Чуйченко закончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ), где учился на одном курсе с экс-президентом и зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрием Медведевым. Считается его близким другом. Чуйченко долгие годы работал в администрации президента, с 2018 по 2020 годы был вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ. Пост министра юстиции он занял в январе 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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