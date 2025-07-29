Как и анонсировало URA.RU, в Екатеринбург прибыл министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он посетил Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) и встретился с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. О встрече он рассказал у себя в telegram-канале.
«Сегодня вуз посетил министр юстиции России Константин Чуйченко. На рабочей встрече с Константином Анатольевичем обсудили ход ремонтных работ в здании, где будет размещено Главное управление Минюста РФ в Свердловской области, а также поддержку подведомственных федеральному министерству служб и учреждений», — написал Паслер.
По его словам, у них с Чуйченко имеется много общих задач, касающихся защиты интересов свердловчан. Также Денис Паслер поблагодарил главу Минюста за эффективное взаимодействие с регионом.
Константин Чуйченко закончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ), где учился на одном курсе с экс-президентом и зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрием Медведевым. Считается его близким другом. Чуйченко долгие годы работал в администрации президента, с 2018 по 2020 годы был вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ. Пост министра юстиции он занял в январе 2020 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!