«Уральские авиалинии» подали иск к аэропорту Кольцово на миллионы рублей

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Суд принял иск «Уральских авиалиний»
Суд принял иск «Уральских авиалиний» Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала иск в отношении аэропорта Кольцово из-за птиц, которые попали в двигатель самолета. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика.

«Исковое заявление открытого акционерного общества авиакомпания „Уральские Авиалинии“ принять, возбудить производство по делу», — говорится в документе на сайте арбитражного суда Свердловской области. Сумма взыскания 5,77 миллионов рублей. Предварительное заседание пройдет 19 августа.

Последний подобный инцидент произошел 4 апреля, когда птицы попали в двигатель борта Airbus A320neo (рейс U6-571), летевшего из Екатеринбурга во Владивосток. Для устранения неполадок из Екатеринбурга во Владивосток вылетели специалисты с оборудованием. В связи с этим задержан обратный рейс U6-572, пассажиры которого временно размещены в гостиницах с предоставлением питания и напитков. Вылет запланирован 5 апреля в 12:35 по местному времени.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала иск в отношении аэропорта Кольцово из-за птиц, которые попали в двигатель самолета. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика. «Исковое заявление открытого акционерного общества авиакомпания „Уральские Авиалинии“ принять, возбудить производство по делу», — говорится в документе на сайте арбитражного суда Свердловской области. Сумма взыскания 5,77 миллионов рублей. Предварительное заседание пройдет 19 августа. Последний подобный инцидент произошел 4 апреля, когда птицы попали в двигатель борта Airbus A320neo (рейс U6-571), летевшего из Екатеринбурга во Владивосток. Для устранения неполадок из Екатеринбурга во Владивосток вылетели специалисты с оборудованием. В связи с этим задержан обратный рейс U6-572, пассажиры которого временно размещены в гостиницах с предоставлением питания и напитков. Вылет запланирован 5 апреля в 12:35 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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