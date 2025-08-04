04 августа 2025

Врачи спасли ребенка из ХМАО с редкой и опасной опухолью

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи спасли мальчика из Нижневартовска с опасной формой рака
Врачи спасли мальчика из Нижневартовска с опасной формой рака Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) врачи окружной детской клинической больницы помогли маленькому пациенту справиться с тяжелым онкологическим заболеванием. У ребенка обнаружили редкую и опасную форму рака — опухоль малого таза, которая разрушала позвонки и давила на внутренние органы.

«Состояние мальчика было тяжелым: отечность, проблемы с мочеиспусканием, запоры. При обследовании выявили герминогенно-клеточную опухоль (желточного мешка) малого таза с остеолитической деструкцией позвонков, инвазией в спинномозговой канал и высокий уровень онкомаркера — альфа-фетопротеина. Уже после трех курсов химиотерапии опухоль сократилась на 80%, и у ребенка восстановились тазовые функции», — рассказали URA.RU  в пресс-службе Департамента здравоохранения Югры.

Четыре месяца назад мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии: у него была сильная отечность, боли, он не мог нормально ходить в туалет. Врачи быстро провели обследование и обнаружили большую злокачественную опухоль, которая давила на внутренние органы и разрушала кости позвоночника.

Ребенку назначили химиотерапию — лечение специальными препаратами, которые уничтожают раковые клетки. Он прошел три курса, и уже после второго стало заметно улучшение: опухоль уменьшилась на 80%, а организм начал восстанавливаться.

Затем маленького пациента направили в Москву, в федеральный центр имени Дмитрия Рогачева, где опытные хирурги провели операцию и удалили оставшуюся часть опухоли. Операция прошла успешно, и после нее мальчик вернулся в Нижневартовск, чтобы пройти заключительный, четвертый курс химиотерапии.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, болезнь отступила. Он под наблюдением врачей, регулярно проходит обследования.

Ранее URA.RU писало о том, онкологи Сургутской окружной клинической больницы спасли жизнь 50-летнему мужчине с редкой формой рака. У него обнаружили псевдомиксому брюшной полости, из-за которой в организме появились плотные новообразования.

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В Нижневартовске (ХМАО) врачи окружной детской клинической больницы помогли маленькому пациенту справиться с тяжелым онкологическим заболеванием. У ребенка обнаружили редкую и опасную форму рака — опухоль малого таза, которая разрушала позвонки и давила на внутренние органы. «Состояние мальчика было тяжелым: отечность, проблемы с мочеиспусканием, запоры. При обследовании выявили герминогенно-клеточную опухоль (желточного мешка) малого таза с остеолитической деструкцией позвонков, инвазией в спинномозговой канал и высокий уровень онкомаркера — альфа-фетопротеина. Уже после трех курсов химиотерапии опухоль сократилась на 80%, и у ребенка восстановились тазовые функции», — рассказали URA.RU  в пресс-службе Департамента здравоохранения Югры. Четыре месяца назад мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии: у него была сильная отечность, боли, он не мог нормально ходить в туалет. Врачи быстро провели обследование и обнаружили большую злокачественную опухоль, которая давила на внутренние органы и разрушала кости позвоночника. Ребенку назначили химиотерапию — лечение специальными препаратами, которые уничтожают раковые клетки. Он прошел три курса, и уже после второго стало заметно улучшение: опухоль уменьшилась на 80%, а организм начал восстанавливаться. Затем маленького пациента направили в Москву, в федеральный центр имени Дмитрия Рогачева, где опытные хирурги провели операцию и удалили оставшуюся часть опухоли. Операция прошла успешно, и после нее мальчик вернулся в Нижневартовск, чтобы пройти заключительный, четвертый курс химиотерапии. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, болезнь отступила. Он под наблюдением врачей, регулярно проходит обследования. Ранее URA.RU писало о том, онкологи Сургутской окружной клинической больницы спасли жизнь 50-летнему мужчине с редкой формой рака. У него обнаружили псевдомиксому брюшной полости, из-за которой в организме появились плотные новообразования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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