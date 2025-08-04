В Нижневартовске простятся с известным медицинским работником

В Нижневартовске (ХМАО) состоится прощание с Любовью Журавель, скончавшейся в Тюмени после продолжительной болезни. Она проработала в системе городского здравоохранения почти полвека.
«Любовь Владимировна умерла 4 августа от онкологического заболевания. Мы вместе трудились в терапевтической больнице. После выхода на пенсию она переехала в Тюмень. Была порядочным, ответственным и трудолюбивым человеком. Все очень сожалеем о её уходе», — рассказал бывший главврач Нижневартовской окружной больницы Илья Салманов.
Любовь Журавель ушла из жизни на 68-м году. В Нижневартовске она жила и работала с 1973 года. Общий трудовой стаж на Севере составил 49 лет. Долгое время она занимала должность заместителя главного врача по административно-хозяйственной части в окружной больнице №3.
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