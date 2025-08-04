04 августа 2025

В Нижневартовске простятся с известным медицинским работником

© Служба новостей «URA.RU»
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Любовь Журавель скончалась после продолжительной болезни
Любовь Журавель скончалась после продолжительной болезни Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) состоится прощание с Любовью Журавель, скончавшейся в Тюмени после продолжительной болезни. Она проработала в системе городского здравоохранения почти полвека.

«Любовь Владимировна умерла 4 августа от онкологического заболевания. Мы вместе трудились в терапевтической больнице. После выхода на пенсию она переехала в Тюмень. Была порядочным, ответственным и трудолюбивым человеком. Все очень сожалеем о её уходе», — рассказал бывший главврач Нижневартовской окружной больницы Илья Салманов.

Любовь Журавель ушла из жизни на 68-м году. В Нижневартовске она жила и работала с 1973 года. Общий трудовой стаж на Севере составил 49 лет. Долгое время она занимала должность заместителя главного врача по административно-хозяйственной части в окружной больнице №3.

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В Нижневартовске (ХМАО) состоится прощание с Любовью Журавель, скончавшейся в Тюмени после продолжительной болезни. Она проработала в системе городского здравоохранения почти полвека. «Любовь Владимировна умерла 4 августа от онкологического заболевания. Мы вместе трудились в терапевтической больнице. После выхода на пенсию она переехала в Тюмень. Была порядочным, ответственным и трудолюбивым человеком. Все очень сожалеем о её уходе», — рассказал бывший главврач Нижневартовской окружной больницы Илья Салманов. Любовь Журавель ушла из жизни на 68-м году. В Нижневартовске она жила и работала с 1973 года. Общий трудовой стаж на Севере составил 49 лет. Долгое время она занимала должность заместителя главного врача по административно-хозяйственной части в окружной больнице №3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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