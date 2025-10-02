В Сургуте продается скандальный бар возле элитного ЖК

На ночной клуб не раз жаловались жильцы элитного жилого комплекса
На ночной клуб не раз жаловались жильцы элитного жилого комплекса

 В Сургуте (ХМАО) выставлен на продажу ночной клуб Dark Bar, расположенный рядом с элитным жилым комплексом. Жильцы не раз жаловались на заведение из-за шума и потасовок во дворе.

«Формат работы включает три направления: лаунж-бар, караоке, ночной клуб», — говорится в объявлении, опубликованном в онлайн-сервисе. Также отмечено, что помещение продается вместе с мебелью и оборудованием. 

Ранее Dark Bar становился фигурантом скандалов. В 2023 году местная художница хотела провести там вечеринку с обнаженными моделями в стиле боди-арт, но жильцы дома выступили против. В клуб с проверкой приезжали сотрудники полиции и ОМОН. По данным источника URA.RU, заведение проверяли на факт незаконного оборота алкоголя.

Претензии к заведению предъявляли и посетители. Так, одна из сургутянок пожаловалась на инцидент, когда другой клиент без разрешения съел еду с ее столика. Управляющая заявила, что ответственности клуба в этом нет. 

